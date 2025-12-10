Robin van Persie, reacție spectaculoasă despre Gigi Becali, la București: „Și acum, să aud echipa FCSB-ului!”

ADVERTISEMENT

Robin van Persie (42 de ani) a venit la București să câștige cu Feyenoord împotriva celor de la FCSB. Fostul mare atacant olandez a făcut spectacol încă de la conferința de presă, acolo unde l-a ironizat pe Gigi Becali.

Robin van Persie, mesaj pentru Gigi Becali înainte de FCSB – Feyenoord

FCSB – Feyenoord este programat joi, 11 decembrie, de la ora 22:00. Cu o zi înaintea meciului de pe Arena Națională, olandezii au susținut conferința și antrenamentul oficial, iar Robin van Persie a făcut spectacol.

ADVERTISEMENT

Totul după ce jurnaliștii români i-au transmis fostului mare atacant olandez că

„A anunțat echipa? Nu știam. Îmi spuneți echipa voastră? Perfect! Vă aștept la sfârșitul conferinței”, a spus Robin van Persie. După ce s-au terminat întrebările din partea reprezentanților presei, antrenorul lui Feyenoord a continuat: „Și acum, să aud echipa FCSB-ului”.

ADVERTISEMENT

Cum ar putea arăta FCSB împotriva lui Feyenoord

și are un contract valabil până în vara lui 2027. Cu fostul atacant olandez la timonă, Feyenoord e pe 2 în Eredivisie, la 6 lungimi de liderul PSV.

ADVERTISEMENT

„Un oraș foarte frumos, am mai fost aici de câteva ori înainte. Foarte aglomerat la ora asta, dar așa este în majoritatea orașelor. Ca jucător, am fost aici de multe ori și multe dintre acele meciuri au mers bine. Am o impresie bună despre România și despre București.

Știm că rezultatele FCSB-ului nu au fost grozave nici în campionat, nici în Europa. A câștigat un singur meci din ultimele șase, știm asta, dar rezultatele nu arată totul. Am urmările ultimele meciuri, când București a schimbat mulți jucători. Am văzut multe momente bune, când a avut un plan clar de joc.

ADVERTISEMENT

Trebuie să fim pregătiți, pentru că e un meci decisiv pentru ambele echipe. Să vedem cum vor gestiona echipele momentul, pentru că e clar, ambele au nevoie de victorie.”, a declarat Robin van Persie, conform

În Europa League, PSV are doar 3 puncte, la egalitate cu FCSB. În acest moment, ambele formații sunt în afara locurilor care duc în play-off. „Se simte ca un meci care e obligatoriu de câștigat, pentru că un egal nu e suficient.

Suntem o echipă căreia îi place să atace, căreia îi place să aibă mingea, căreia îi place să-și asume riscuri, care ține apărarea cât de sus se poate. Asta ne propunem, asta facem și la asta mă aștept și mâine”, a adăugat antrenorul batavilor.

Uneori, și eu anunț unul sau doi jucători care vor fi titulari. E interesant (n.r. că patronul Gigi Becali anunță echipa de start). Mă gândeam dacă am trăit așa ceva ca jucător, dar nu cred că mi s-a întâmplat niciodată. Am fost câțiva ani în Turcia, erau patroni puternici acolo, dar nu am auzit de așa ceva. În Olanda, nu, jurnaliștii anunță echipele de start, dar patronii, nu” – Robin van Persie

Primul „11” probabil al FCSB-ului