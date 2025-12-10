Sport
Betano sponsor oficial Europa League si Conference League

Robin van Persie, reacție spectaculoasă despre Gigi Becali, la București: „Și acum, să aud echipa FCSB-ului!”

Robin van Persie (42 de ani), unul dintre cei mai buni atacanți din istoria Olandei, a făcut show înainte de FCSB - Feyenoord. Antrenorul batav l-a „înțepat” pe Gigi Becali (67 de ani)
Cristian Măciucă
10.12.2025 | 22:40
Robin van Persie reactie spectaculoasa despre Gigi Becali la Bucuresti Si acum sa aud echipa FCSBului
ULTIMA ORĂ
Robin van Persie, reacție spectaculoasă despre Gigi Becali: „Și acum, să aud echipa FCSB-ului!”. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Robin van Persie (42 de ani) a venit la București să câștige cu Feyenoord împotriva celor de la FCSB. Fostul mare atacant olandez a făcut spectacol încă de la conferința de presă, acolo unde l-a ironizat pe Gigi Becali.

Robin van Persie, mesaj pentru Gigi Becali înainte de FCSB – Feyenoord

FCSB – Feyenoord este programat joi, 11 decembrie, de la ora 22:00. Cu o zi înaintea meciului de pe Arena Națională, olandezii au susținut conferința și antrenamentul oficial, iar Robin van Persie a făcut spectacol.

ADVERTISEMENT

Totul după ce jurnaliștii români i-au transmis fostului mare atacant olandez că Gigi Becali are obiceiul să anunțe public echipa de start a roș-albaștrilor.

„A anunțat echipa? Nu știam. Îmi spuneți echipa voastră? Perfect! Vă aștept la sfârșitul conferinței”, a spus Robin van Persie. După ce s-au terminat întrebările din partea reprezentanților presei, antrenorul lui Feyenoord a continuat: „Și acum, să aud echipa FCSB-ului”.

ADVERTISEMENT
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile...
Digi24.ro
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la această decizie

Cum ar putea arăta FCSB împotriva lui Feyenoord

Robin van Persie este antrenor la Feyenoord din februarie 2025 și are un contract valabil până în vara lui 2027. Cu fostul atacant olandez la timonă, Feyenoord e pe 2 în Eredivisie, la 6 lungimi de liderul PSV.

ADVERTISEMENT
”Un moment care va rămâne în istorie”: ce a făcut Shakira în fața...
Digisport.ro
”Un moment care va rămâne în istorie”: ce a făcut Shakira în fața a peste 45.000 de oameni, după împăcarea cu Pique

„Un oraș foarte frumos, am mai fost aici de câteva ori înainte. Foarte aglomerat la ora asta, dar așa este în majoritatea orașelor. Ca jucător, am fost aici de multe ori și multe dintre acele meciuri au mers bine. Am o impresie bună despre România și despre București.

Știm că rezultatele FCSB-ului nu au fost grozave nici în campionat, nici în Europa. A câștigat un singur meci din ultimele șase, știm asta, dar rezultatele nu arată totul. Am urmările ultimele meciuri, când București a schimbat mulți jucători. Am văzut multe momente bune, când a avut un plan clar de joc.

ADVERTISEMENT

Trebuie să fim pregătiți, pentru că e un meci decisiv pentru ambele echipe. Să vedem cum vor gestiona echipele momentul, pentru că e clar, ambele au nevoie de victorie.”, a declarat Robin van Persie, conform digisport.ro.

În Europa League, PSV are doar 3 puncte, la egalitate cu FCSB. În acest moment, ambele formații sunt în afara locurilor care duc în play-off. „Se simte ca un meci care e obligatoriu de câștigat, pentru că un egal nu e suficient.

Suntem o echipă căreia îi place să atace, căreia îi place să aibă mingea, căreia îi place să-și asume riscuri, care ține apărarea cât de sus se poate. Asta ne propunem, asta facem și la asta mă aștept și mâine”, a adăugat antrenorul batavilor.

Uneori, și eu anunț unul sau doi jucători care vor fi titulari. E interesant (n.r. că patronul Gigi Becali anunță echipa de start).

Mă gândeam dacă am trăit așa ceva ca jucător, dar nu cred că mi s-a întâmplat niciodată. Am fost câțiva ani în Turcia, erau patroni puternici acolo, dar nu am auzit de așa ceva. În Olanda, nu, jurnaliștii anunță echipele de start, dar patronii, nu” – Robin van Persie

Primul „11” probabil al FCSB-ului

  • Târnovanu – Crețu, Ngezana, Graovac, Radunovic – Șut, Alhassan – Cisotti, Tănase, Oct. Popescu – Thiam
Dublă lovitură pentru Cristi Chivu! Cât vor lipsi cei doi jucători care s-au...
Fanatik
Dublă lovitură pentru Cristi Chivu! Cât vor lipsi cei doi jucători care s-au accidentat în prima repriză a partidei cu Liverpool. Update
Dezvăluiri din vestiarul lui Dinamo. Ce discută între ei jucătorii lui Kopic despre...
Fanatik
Dezvăluiri din vestiarul lui Dinamo. Ce discută între ei jucătorii lui Kopic despre titlul de campioană. Exclusiv
Dan Șucu surprinde într-un interviu oferit în Italia: „Erorile făcute la Rapid mă...
Fanatik
Dan Șucu surprinde într-un interviu oferit în Italia: „Erorile făcute la Rapid mă ajută. Greșeala mă costă aici de 10 ori mai mult”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
ȘOCANT! MM Stoica l-a dat afară de la FCSB după ce l-a prins...
iamsport.ro
ȘOCANT! MM Stoica l-a dat afară de la FCSB după ce l-a prins că sifonează informații din club: 'Atât de mare era obsesia'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!