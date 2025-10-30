Robinho, de la spectacol pe Bernabeu și San Siro, la interviu din închisoare. Brazilianul ispășește o pedeapsă de 9 ani

ADVERTISEMENT

În urmă cu mai mulți ani, Robinho a făcut spectacol la Real Madrid, AC Milan, Manchester City și naționala Braziliei, însă el nu a profitat niciodată la maximum de potențialul său. În urma unui incident din 2013, Robinho a fost condamnat la 9 ani de închisoare, pedeapsă pe care a început-o din anul 2024.

Robinho, dezvăluiri direct din celulă despre viața în închisoare: „Nu am tratament special”

Robinho s-a retras din fotbal în sezonul 2020/2021 de la echipa care l-a lansat în fotbal, Santos. La doar câțiva ani distanță, el a fost condamnat la 9 ani de închisoare cu executare pentru viol. Astfel, brazilianul a trecut de la zeci de mii de aplauze pe Bernabeu și San Siro, la rutina din închisoare, recunoscând că nu are niciun fel de tratament special din partea oamenilor legii:

„Totul este la fel ca pentru ceilalți. N-am mâncat niciodată mâncare diferită, n-am avut niciodată un tratament diferit. Fac tot ce pot face și ceilalți. Jucăm și fotbal, dar este posibil atunci când nu lucrăm. N-am avut niciodată așa ceva, n-am avut niciodată nevoie să iau medicamente. În ciuda dificultății de a fi într-un penitenciar, mulțumesc lui Dumnezeu, am avut mereu o minte limpede și fac tot ce pot face și ceilalți”, a povestit Robinho într-un videoclip publicat pe Instagram de o organizație non-profit care sprijină sistemul judiciar din regiune.

Cum a ajuns Robinho la închisoare

Robinho a fost unul dintre cei mai talentați fotbaliști ai generației sale, iar lumea îl supranumea „noul Pele”, care este un adevărat idol pentru fotbalul din Brazilia. Însă, ca orice sud-american, Robinho a iubit fotbalul, însă nu mai mult decât a iubit distracția.

În 2013, într-un club de noapte din Milano, pe vremea când el juca pe San Siro pentru „diavolii milanezi”, atacantul brazilian a făcut parte dintr-un grup de mai mulți bărbați care au violat o femeie. Ulterior, în anul 2017, iar această condamnare a fost pronunțată definitiv de Curtea Supremă din Italia la începutul anului 2022. în penitenciarul Tremembé din Sao Paulo, Brazilia.

Robinho putea avea o carieră spectaculoasă

Talentul lui Robinho a fost clădit în favele și expus lumii fotbalistice de Santos, echipă ce reprezintă o „fabrică de talente” a fotbalului brazilian. Această echipă i-a mai oferit fotbalului mondial pe Pele și Neymar Junior. La începutul anilor 2000 Robinho părea un fotbalist care se poate ridica la acest nivel, însă a dezamăgit.

Calitățile sale tehnice i-au adus transferuri la Real Madrid, Manchester City și AC Milan, însă el nu și-a atins potențialul maxim la niciuna dintre aceste formații, deși a făcut o treabă destul de bună. Robinho are 32 de goluri și 30 de assist-uri pentru formația italiană, 35 de goluri și 26 de pase decisive pentru „los blancos”, în timp ce în Anglia a reușit doar 16 goluri și 13 pase pentru „cetățeni”, înregistrând și un număr mai mic de meciuri decât pentru celelalte formații.

În palmaresul său, el a adunat două titluri de campion în La Liga, unul în Serie A, dar și unul în Superliga Turciei, alături de Bașakșehir, surpriza sezonului 2019/2020. El a câștigat și Copa America alături de Brazilia, fiind și cel mai bun marcator al turneului.