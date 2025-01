Robinho își execută pedeapsa într-o închisoare bizară. Deținuții flirtează ca pe Tinder cu ajutorul paznicilor

Robinho (40 de ani), fost fotbalist la Real Madrid din 2005 până în 2008, . El a fost condamnat în 2022, în Italia, pentru viol comis în grup, în 2013.

Povestea lui Robinho, marea speranță pentru Real Madrid de la mijlocul anilor 2000

Fostul star al naționalei Braziliei (100 de selecții, 28 de goluri) nu a putut să petreacă Revelionul alături de soția sa, Vivian. Presa braziliană, citată de , informează că solicitarea sa pentru un permis special i-a fost respinsă.

. El a transmis că justiția din Italia a ignorat mai multe dovezi care ar fi trebuit să îi facă dreptate. Cel considerat cândva urmașul lui Pele a recunoscut că a întreținut relații sexuale cu victima violului.

Pledează în continuare pentru nevinovăția sa

Robinho a precizat însă că poliția nu a reușit să îi detecteze ADN-ul, deoarece a utilizat prezervativ, iar raportul sexual s-a fi desfășurat consensual. El a catalogat tot ce s-a întâmplat ca pe o relație superficială.

”Am avut o relație superficială și rapidă. Am făcut schimb de săruturi, după aceea am plecat acasă. Erau și alți oameni acolo. Când am văzut că vrea să continue cu alți băieți, am plecat acasă…

N-am negat niciodată. A fost consensual. Nu am negat niciodată. Aș fi putut să neg, pentru că ADN-ul meu nu este acolo. Dar nu sunt un mincinos”, a explicat fostul fotbalist.

Santos, Real Madrid, Manchester City și AC Milan sunt cluburile la care Robinho a devenit cunoscut în fotbalul internațional.

Condamnat în penitenciarul celebrităților, unde este practicat sistemul ”Tinder”

Robinho își ispășește pedeapsa în Penitenciarul Tremembe II, cunoscut și ca închisoarea celebrităților din Brazilia. Acolo sunt condamnați Luiz Estevao (politician), Antonio Marcos Pimenta das Neves (jurnalist) și cunoscuți infractori precum Cristian Cravinhos (ucigașul lui Von Richthofen) sau Roger Abdelmassih (medicul care a abuzat sexual 39 de pacienți sedați).

La închisoarea în care este încarcerat Robinho, deținuții au dezvoltat un sistem asemănător aplicației Tinder. Persoanele condamnate pot astfel să intre în contact cu alți infractori de la un alt penitenciar aflat la cinci kilometri distanță.

Prizonierii își fac fotografii și le împart între ei prin intermediul vizitatorilor. Descrierile lor ajung mai departe prin niște scrisori care sunt citite cu voce tare chiar de către personalul de securitate!

Relația născută între doi criminali înspăimântători

Această versiune a Tinder a creat o relație între doi criminali de temut din Brazilia. Vinicius Nunes, ucigașul propriului său frate, și Jaqueline Moraes, o femeie care și-a omorât soțul cu 56 de lovituri de cuțit, au format un cuplu.

Relația nu a durat mult, deoarece Nunes a fost nemulțumit de faptul că partenera avea mai multe kilograme decât a estimat el din pozele pe care le-a primit. Ulterior s-a logodit cu o altă prizonieră.