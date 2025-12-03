Robocop din Trivale! Omul care a răpus Rapidul a suferit patru operații grele până la 26 de ani

ADVERTISEMENT

Robert Moldoveanu a marcat două goluri în meciul cu Rapid din Cupa României, aducând victoria echipei sale, scor 2-1. FC Argeș a ajuns la 6 puncte, din tot atâtea posibile, și are șanse mari de a merge mai departe.

Moldoveanu, operat de ligamente încrucișate la ambii genunchi

A făcut-o atunci contra celor de la Csikszereda, echipă pe care o va întâlni în weekend în campionat.

Moldoveanu este unul dintre cei mai ghinioniști fotbaliști din România. A fost greu încercat de accidentări grave, care au necesitat operații. A avut ligamentele încrucișate și meniscul rupte la piciorul drept și a stat 7 luni de stat pe tușă.

Apoi și-a rupt meniscul tot la piciorul drept și au urmat 4 luni de stat pe tușă. Ulterior, a avut ruptură de ligamentele încrucișate, anterior și posterior rupte, precum și meniscul de la piciorul stâng. Cea mai dificilă revenire s-a petrecut după un an și 2 luni de stat pe tușă.

Până la 26 de ani, a stat trei ani pe tușă

Iar când credea că a terminat cu toate ghinioanele, a urmat o accidentare la gleznă și o nouă operație. Alte nouă luni în afara fotbalului. Fotbalistul a mărturisit că durerea psihică este cel puțin la fel de intensă precum cea fizică, în astfel de momente.

În total, până la 26 de ani, el a lipsit aproape trei ani de pe gazon, din cauza accidentărilor. Și a ratat un transfer la Arsenal Londra, în perioada de final a junioratului, care poate ar fi dat un alt curs carierei sale.

Produs al clubului Dinamo, el și-a căutat norocul și la alte echipe: Petrolul, FC Brașov, Farul și Chindia. A ajuns la FC Argeș în sezonul trecut, ca parte a proiectului care a vizat promovoarea. Și a fost om de bază, cu 27 de meciuri jucate și zece goluri înscrise. Și, cel mai important, fără accidentări.

E un miracol că încă mai joacă fotbal

“Îl știu din perioada Dinamo, din așa zisă tinerețe a lui, dar el nu este deloc un fotbalist bătrân, este extrem de tânăr, cu execuții uneori fabuloase, cu execuții foarte bune de cap. A avut foarte foarte mari probleme cu accidentările și e un miracol că el mai joacă fotbal și mai face sport. Sacrificiul și efortul lui au fost răsplătite“, a s

Moldoveanu, fost internațional la juniori și U21, a replicat spunând că reușitele lui sunt de fapt ale colegilor săi. „Datorită lor am putut să înscriu două goluri. Cupa este un obiectiv pentru noi și este foarte importantă această victorie! Mergem cu un pas mai departe”, a declarat Robert Moldoveanu, la flash-interviu.