Ce se întâmplă cu ratele românilor și cât vor crește chiar din această lună. BNR a majorat dobânda-cheie. ROBOR la 3 luni, un nou record

ROBOR a crescut și marți, 10 mai 2022, şi a atins cel mai ridicat nivel din martie 2013 pentru indicele la 3 luni. De asemenea, Banca Națională a României a decis să majoreze rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 3,75% pe an, de la 3% pe an. Interesant este că măsura se va aplica începând de miercuri, 11 mai.

Indicele ROBOR la 3 luni, la un nou nivel record. Cea mai mare valoare din ultimii 9 ani

Totodată, s-a decis majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 4,75% pe an, de la 4,00% pe an și creșterea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 2,75%, de la 2,00% pe an, începând cu data de 11 mai 2022. BNR a hotărât și păstrarea controlului ferm asupra lichidității de pe piața monetară și menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit

ADVERTISEMENT

Conform datelor furnizate de , indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a urcat marţi la 5,21% pe an, de la 5,20% cât a fost luni.

O valoare mai mare a fost înregistrată pe data de 1 aprilie 2013. Atunci, acest indice s-a situat la 5,23% pe an.

ADVERTISEMENT

La începutul lui 2020, indicele la 3 luni era 3,19% pe an, iar la debutul lui 2021 se situa la 1,98%.

În ceea ce privește anul în curs, în ianuarie, indicele era 3,02%, iar în martie, indicele era cotat la 4,25%.

ADVERTISEMENT

Creşterea accelerată a indicelui la nivelul actual a avut loc concomitent cu data de 24 februarie, când Rusia a declanșat invazia în Ucraina.

La acel moment, indicele a crescut de la 3,56% în data de 23 februarie 2022 la 3,61% în data de 24 februarie 2022.

ADVERTISEMENT

Ce se întâmplă cu indicele la 6 și 12 luni

În ceea ce privește indicele , utilizat la calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, acesta a crescut la 5,32% de la 5,31%, cât era luni, în şedinţa precedentă.

ADVERTISEMENT

Și aici vorbim cea mai mare valoare din 3 aprilie 2013 şi până acum. La începutul anului 2022, ROBOR la 6 luni era la 3,14%.

În fine, indicele ROBOR la 12 luni, care reprezintă rata dobânzii plătită la creditele în lei atrase de băncile comerciale de la alte bănci comerciale pentru o perioadă de 12 luni, acesta a crescut uşor la 5,41% de la 5,40%, cât era în şedinţa anterioară.

ROBOR reprezintă rata medie a dobânzii la care băncile româneşti se împrumută între ele în lei. Indicele se stabileşte zilnic de BNR ca medie aritmetică a cotaţiilor practicate de zece bănci selectate de Banca Naţională.