Rodica Mandache, dezvăluiri despre relația cu Florin Piersic: “Cred că s-a îndrăgostit de toate partenerele”

Rodica Mandache a făcut dezvăluiri despre relația sa cu Florin Piersic. Cei doi au fost multă vreme parteneri de scenă, însă actrița spune că între ei a fost ceva mai mult de atât.

Rodica Mandache, dezvăluiri despre relația cu Florin Piersic. Au fost mult timp parteneri de scenă

de la Teatrul Național și Odeon. A avut mai multe roluri importante și a primit, în 2017, Premiul UNITER pentru Cea mai bună actriţă într-un rol secundar.

ADVERTISEMENT

Îndrăgita actriță are o carieră de mai bine de 50 de ani în lumea teatrului și a filmului și a avut ocazia să joace alături de nume mari. Aceasta a urcat pe scenă alături de Florin Piersic.

Cei doi au jucat în piesa de teatru “Visul unei nopți de iarnă”, iar Rodica Mandache l-a numit pe marele actor “semizeu”. De altfel, aceasta a spus, acum ceva timp, că între ea și Florin Piersic a fost o relație care a depășit-o pe cea profesională.

ADVERTISEMENT

Rodica Mandache spune că îl iubește foarte mult pe Florin Piersic și crede că și acesta a iubit-o, la fel ca pe toate partenerele de scenă. În cadrul unei emisiuni, actrița a fost întrebată dacă și-ar fi dorit ca între cei doi să fie o relație mai presus de cea de pe scenă.

“O întrebare foarte bună. El era actorul dintr-un aluat neomenesc, dintr-un aluat de semizei. El este singurul actor care a putut dintotdeauna și poate și-n ziua de azi să umple o sală de 2000 de locuri numai pentru că e el.

ADVERTISEMENT

Nu contează că nu-l auzi de acolo, de sus, nu contează că nu-l vezi dacă ești la etajul 3, e ceva… Eu îl iubesc foarte tare și acum. El m-a iubit, da. Dar cred că el și-a iubit toate partenerele. Cred că s-a îndrăgostit de toate partenerele.

Când vrei să păstrezi un băiat care-ți face curte sau care te iubește, îl lași așa, ca un personaj abstract. Și rămâneți toată viața împreună”, a spus actrița în cadrul emisiunii .

ADVERTISEMENT

Ce spunea Rodica Mandache despre relația cu Florin Piersic

De când a jucat alături de Florin Piersic, Rodica Mandache a spus despre acesta că , din punct de vedere profesional.

“Nu e prietenie, este chiar o dragoste fierbinte. Florin Piersic nu seamănă cu ceilalți oameni, este un semizeu. Dacă o actriță era partenera lui i se întâmpla ceva nebănuit. Toate partenerele lui au strălucit pentru că el le era alături.

Până să joc cu el în Visul unei nopți de vară eram o actriță bună, drăguță, cu viitor. Unii spuneau că sunt și talentată. După ce am jucat cu el pur și simplu am fost ridicată sus, la etajul cel mai înalt. Acolo am rămas datorită piesei. Viața mea s-a schimbat”, a spus actrița în cadrul unui interviu pentru Unica.

Rodica Mandache a fost căsătorită cu fotograful Aurel Mihailopol. Din păcate, acesta s-a stins din viață atunci când actrița avea doar 48 de ani. Aceasta a încercat să o crească pe fiica lor, Diana, cât a putut de bine.