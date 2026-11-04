Rodion Cămătaru a ales între Elisor, Nsimba și Al-Hamlawi: „Îmi place!”

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Rodion Cămătaru (68 de ani), unul dintre marii atacanți din istoria fotbalului românesc și un nume legendar al celor de la Universitatea Craiova, a vorbit despre realitatea la zi din fotbalul intern, despre lupta la titlu, dar și despre cei mai importanți oameni de gol din lotul „Științei”. Pe cine a ales acesta între Elisor, Nsimba și Al-Hamlawi.

Rodion Cămătaru a ales între Elisor, Nsimba și Al-Hamlawi

U Craiova nu a mai pierdut un meci în campionat de pe 9 august (0-1 cu FC Argeș). De atunci, echipa din Bănie a adunat 8 victorii și 2 remize în campionat. Treptat, campionii s-au apropiat la un singur punct de locul 1 și pare o chestiune de timp până când vor urca pe tron. Oltenii domină și capitolul marcatorilor din prima ligă. Golgheterul SuperLigii este Simon Elisor (27 de ani) cu 9 reușite, urmat de colegul său Assad Al Hamlawi (26 de ani) cu 7.

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În total, cele trei vârfuri din lotul lui Coelho, Elisor, Al-Hamlawi și Nsimba au 20 de goluri marcate. Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, legendarul Rodion Cămătaru a vorbit despre compartimentul ofensiv al campioanei. „(n.r. Care dintre Elisor, Nsimba și Al-Hamlawi vi se pare cel mai bun?) Au cel puțin doi foarte buni. Palestinianul (Assad) este un jucător mai tehnic. Contează mult, mai ales în meciurile de acasă. Apoi e Nsimba, un atacant mai puternic, mai atletic, care și-a făcut de mult ori datoria. El marchează. La atacanți, întotdeauna asta contează, să marcheze, pentru a rămâne în echipă. (n.r. Elisor cum vi se pare?) Ca și ceilalți doi. E util. Intră și marchează”.

Întrebat care este preferatul său dintre cei 3 prolifici marcatori ai campioanei, acesta a optat pentru Nsimba: „Mie îmi place Nsimba. Și-a făcut datoria de multe ori acolo, în ofensivă. A marcat, doar că au fost momente în care nu a jucat și a perceput lumea că poate antrenorul are ceva cu el. A fost un jucător util și anul trecut și acum. (….) Craiova are 3 atacanți foarte buni. Depinde și de inspirația antrenorului”.

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În privința lotului de care dispune Universitatea Craiova în acest moment, Cămătaru este de părere că un rol major în alcătuirea lui îl are fostul antrenor din Bănie, Mirel Rădoi. „(n.r. E lotul făcut de Rădoi, cel al Craiovei?) Da, e lotul făcut de Rădoi. Cert este că a fost inspirat. A văzut foarte bine ce îi trebuie Universității. Deja au câștigat un campionat, o Cupă”. În privința lui Coelho, Cămătaru spune că, deși acesta a preluat o echipă deja construită, are și el merite. „E un antrenor care a preluat o echipă deja făcută aici. Normal că acum nu putem să-i luăm din merite. Are și el meritele lui, dar vreau să spun că U Craiova o echipă cu care mulți antrenori ar fi câștigat trofee”.

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Ce spune Rodion Cămătaru despre lupta la titlu în SuperLiga

Campioana en-titre din SuperLiga, . Oltenii au trecut, duminică, 1 noiembrie, cu 2-1 de FC Botoșani, într-un meci în care începutul a fost excelent, iar repriza secundă a adus ceva emoții. După acest succes, elevii lui Filipe Coelho (46 de ani) își păstrează locul 2 în campionat, la un punct de liderul Dinamo.

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Referindu-se la meciul de duminică, Rodion Cămătaru a sesizat diferența mare de valoare dintre campioană și echipa lui Marius Croitoru (46 de ani). „E o diferență. Craiova n-avea cum să clacheze la un meci de genul acesta. E o surpriză imensă când Universitatea face un meci egal cu o echipă din această categorie, mai modestă. Mai ales că echipa are nevoie de încredere, înainte de meciul cu Egnatia din Conference League”. Întrebat despre lupta la titlu în SuperLiga și de șansele Universității la al doilea titlu consecutiv, Cămătaru a spus: „(n.r. Sunt șanse pentru încă un titlu?) Eu așa cred. Numai să aibă loc o surpriză, dar în rest, spun că Universitatea păstrează prima șansă la campionat”.

Cum vede Cămătaru meciul U Craiova – Egnatia, din etapa 3 de Conference League

. Joi, 5 noiembrie, de la ora 22:00, în Bănie ajunge Egnatia, liderul din Albania. Rodion Cămătaru a spus, la FANATIK SUPERLIGA, că duelul de pe „Ion Oblemenco” nu este ușor. Cu toate acestea, legendarul fotbalist este optimist și crede că Universitatea va câștiga. „Va fi un meci destul de dificil. Văd că Egnatia e pe primul loc în campionatul Albaniei. Eu cred însă că vom învinge. Avem prima șansă, așa zic”.

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