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Universitatea Craiova se pregătește pentru unul dintre cele mai importante teste ale începutului de sezon. Cu doar câteva zile înaintea returului decisiv cu Levski Sofia, oltenii vor da piept cu Dinamo, într-un derby care promite spectacol și care îl pune pe Filipe Coelho în fața unei alegeri deloc ușoare. Rodion Cămătaru a analizat duelul pentru FANATIK și a explicat cum vede confruntarea de sâmbătă, dar și ce se așteaptă să facă antrenorul alb-albaștrilor înaintea meciului care poate decide viitorul european al echipei.

Rodion Cămătaru se așteaptă la schimbări în primul „11” al Universității Craiova

Fosta Gheată de Aur consideră că Universitatea Craiova pornește cu prima șansă în derby-ul cu Dinamo, mai ales în contextul schimbărilor prin care au trecut bucureștenii în această vară. În același timp, , având în vedere importanța returului cu Levski Sofia, programat săptămâna viitoare pe stadionul „Ion Oblemenco”.

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„Va fi un meci deschis oricărui rezultat. Adevărul este, totuși, că Dinamo este ceva mai slăbită față de anul trecut din multe puncte de vedere. Nu mai este nici antrenorul, au pierdut și jucători, iar achizițiile nu prea sunt. Craiova ar avea, astfel, prima șansă în meciul de sâmbătă, doar că fotbalul ne-a demonstrat de multe ori că nu totul este exact cum judecăm noi. Bănuiesc că cei de la Craiova vor juca cu alți jucători, iar titularii vor sta pe bancă, să se odihnească pentru meciul retur cu Levski, de săptămâna viitoare. Mă gândesc doar, așa aș crede, mai ales că Universitatea are un lot mult mai numeros, dar și mai valoros. Ei pot juca și face față unui meci și cu jucătorii care nu sunt neapărat titulari”, a declarat Rodion Cămătaru, în exclusivitate pentru FANATIK.

Ce spune Rodion Cămătaru despre miza derby-ului cu Dinamo și returul cu Levski

în această perioadă, Rodion Cămătaru este convins că alb-albaștrii nu vor trata superficial confruntarea cu Dinamo. Fostul mare atacant spune că un astfel de duel are întotdeauna o încărcătură aparte și că motivația jucătorilor va fi la cel mai înalt nivel.

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„Există motivare la un asemenea meci cu Dinamo, o mobilizare specială, pentru că este derby până la urmă. Cred că cel mai important este meciul cu Levski, asta este clar. Este vorba de cupele europene, este vorba de bani, este normal. Dar în niciun caz nu vor lăsa garda jos în meciul cu Dinamo, este exclus. Craiova a demonstrat că a făcut față pe mai multe fronturi, cum a fost și sezonul trecut, și la fel va fi și acum”, a continuat fostul mare atacant.

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Cămătaru și-a ales favorita dintre Universitatea Craiova și Dinamo

Rodion Cămătaru este unul dintre puținii mari fotbaliști români care au îmbrăcat tricourile ambelor rivale. Totuși, fostul câștigător al Ghetei de Aur spune că, atunci când Universitatea Craiova și Dinamo se întâlnesc, inima îl poartă spre Bănie. Motivul este unul cât se poate de simplu: la Craiova a cunoscut consacrarea și a trăit cele mai frumoase momente ale carierei.

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„Am sentimente mai mari pentru Craiova, aici mi-am început cariera și am jucat atâția ani. Dacă stăm să facem un simplu calcul, am jucat 11 ani la Craiova și trei la Dinamo. E cred că are rost să spun cu cine țin mai mult, pentru că este evident. Mai și locuiesc în oraș, deci e de înțeles de la sine“, a dezvăluit mai Rodion Cămătaru.