Rodion Cămătaru, critici vehemente după U Craiova – FCSB 0-2: ”M-am simțit umilit”

Fostul mare atacant al Olteniei, Rodion Cămătaru, a criticat jocul favoriților în meciul U Craiova – FCSB 0-2 și consideră că ”roș-albaștrii” ar fi putut marca opt goluri.

Corneliu Papură este pus la zid pentru modificările total neinspirate făcute în derby-ul cu ”roș-albaștrii”. FANATIK a analizat schimbările făcute de Papură, iar deciziile sale nu au ajutat deloc evoluția echipei.

FANATIK a aflat că obiectivul lui Corneliu Papură pentru finalul de an, în derby-urile cu FCSB şi CFR, era să obţină cel puţin patru puncte, altfel şansele lui de a continua şi în 2021 erau minime. Obiectivul a fost ratat, dar patronul Mihai Rotaru îi va permite să conducă echipa şi în Gruia, după care îşi vor lua ”la revedere“.

Criticile lui Rodion Cămătaru după dezastrul din U Craiova – FCSB 0-2

”Am fost și eu prezent pe Oblemenco la meci din partea FRF, dar sincer, ca fost fotbalist al Universității Craiova vă pot spune că mi-a fost rușine și m-am simțit umilit pentru tot ce s-a întâmplat în partea a doua a meciului. Putea să se termine 0-8”, au fost criticile lui Rodion Cămătaru după meciul U Craiova – FCSB 0-2.

”Craiova a avut o prestație lamentabilă în repriza a doua. În prima repriză lucrurile au fost cât de cât ok. Nu am văzut o Craiova așa de slabă nici pe timpul lui Adrian Mititelu, iar Mihai Rotaru trebuie să fie foarte atent că FCU are toate șansele să intre în Liga 1. Iar atunci suporterii vor avea de ales pe Oblemenco”, a declarat fostul atacant pentru prosport.ro.

”Dacă vor mai vedea prestații la Craiova ca cea din repriza a doua a meciului cu FCSB, atunci spectatorii s-ar putea să aleagă să meargă la meciurile lui FCU. Nu pot să înțeleg cum de jucătorii lui Papură au putut să evolueze atât de slab în repriza a doua!”, a continuat fostul internațional.

”Ivan zici că e din alt film”

”Nu am văzut pic de atitudine și de ambiție oltenească, iar de vreo idee asupra jocului nici nu mai are rost să discut. Pe timpl meu noi muream pe teren și nu dormeam deloc 24 de ore înainte de meciurile cu Steaua și Dinamo. Nu știu cine este principalul vinovat și nu știu nici ce putere are Sorin Cârțu pe la echipă, dar e clar că el trebuie să se implice mai mult.

Dacă nici Sorin nu se pricepe la fotbal, atunci cine? Așa nu merge și nu te poți lupta la campionat cu un asemenea joc. Nu poți doar să scoți bani din vânzarea de jucători, să te alegi cu 7-8 milioane de euro de pe urma lui Mihăilă, iar apoi să nu bagi bani serioși în transferuri. Dacă vrei performanță, trebuie să investești”, a spus Rodion Cămătaru.

În final, fostul atacantul al Universității Craiova l-a pus la zid și pe Andrei Ivan, despre care FANATIK a anunțat în exclusivitate că a fost trimis la psiholog în Germania: ”Nu înțeleg nici ce se întâmplă cu Ivan, deoarece zici că el este din alt film. Nu mai joacă absolut nimic și nu mai găsește drumul către gol. Îi lipsește golul, iar acest lucru se simte în jocul său. Poate că este o soluție să consulte și un psiholog pentru că este clar că nu este în apele lui.

Nici cu revenirile astea la echipă nu prea sunt eu de acord, pentru că ciorba reîncălzită nu este bună, dar nici nu sunt în interiorul clubului și nu știu cum a gândit Rotaru atunci când a decis să îl readucă pe Ivan. Eu zic că nici Koljic, dacă juca în acest meci, nu putea să facă mai multe. Jocul Craiovei a fost atât de slab că nici cu el nu cred că putea să realizeze ceva bun”.