Rodion Cămătaru i-a analizat pe Assad și pe Nsimba, cei doi atacanți ai Craiovei: „El e mai pe stilul meu”

Universitatea Craiova s-a calificat cu emoții în play-off-ul de calificare UEFA Conference League. Ajunși în prelungiri cu Spartak Trnava, oltenii au dat lovitura prin golurile marcate de Tudor Băluță și Steven Nsimba. Ce spune Rodion Cămătaru despre jucătorii veniți în această vară în lotul pregătit de Mirel Rădoi.

Rodion Cămătaru i-a analizat pe Assad și pe Nsimba, cei doi atacanți ai Craiovei

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, și Steven Nsimba. Cât despre titlu, fostul jucător al oltenilor consideră că Universitatea Craiova are o șansă bună în acest sezon și că poate da „lovitura” și să câștige SuperLiga.

„(n.r. – Cum vi se par Assad și Nsimba?) Atacanții, la fel mă caracterizez și eu, trebuie să marcheze, asta e primul lucru. Dacă vii, joci și nu își aduci aportul prin a marca, nu prea ești atacant.

Amândoi au arătat că au aceste calități. Eu nu pot să spun la ce nivel o să ajungă, o să vedem în continuare. Constanța la atacanți a fost unul dintre principiile mele. Trebuie să fii constant și să marchezi.

„Nsimba este mai mult pe stilul meu! Craiova poate luat titlul”

Dacă ai o perioadă bună și după ieși din ritm, nu e deloc bine. Deocamdată și-au făcut datoria! Pe Nsimba l-a băgat aseară, a intrat și a marcat. Data trecută a marcat celălalt, și-au făcut datoria.

Mai mult pe profilul meu este Nsimba. E mai pe forță, pe gabarit, are alte calități. Assad este mai tehnic, e mai la ‘ciupeală’ în fața porții. Nsimba îmi aduce mai mult aminte de stilul meu, seamănă mai mult cu mine. Este un număr 9 mai îndrăzneț.

(n.r. – Poate lua Craiova titlul?) Sigur că da! Ca să ia titlul, trebuie să aibă constanță. Nu trebuie să piardă, asta ar trebui să fie unul din principii. Are un lot foarte bun Craiova în acest sezon și poate lua titlul. Vor fi bune, rele, dar poate să câștige. Au început bine campionatul”, a declarat Rodion Cămătaru.

