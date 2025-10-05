Rodion Cămătaru, îngrijorat înainte de FCSB – Universitatea Craiova: “Echipa nu arată bine după ultimele meciuri!”. Reacţie surpriză despre suspendarea lui Bancu

. Rodion Cămătaru a intrat în direct și și-a oferit impresiile înaintea meciului cu o importanță deosebită pentru ambele echipe.

Rodion Cămătaru, dezamăgit de ultimele rezultate ale Universității Craiova

Universitatea Craiova se află pe o pantă descendentă din punct de vedere al rezultatelor în ultimele meciuri. Rodion Cămătaru speră ca elevii lui Mirel Rădoi să își revină odată cu partida cu FCSB și crede că și o remiză este bună în acest context.

„Nu prea se vede bine după ultimele meciuri. Urmează un meci, eu zic, foarte important pentru continuarea continuarea pe primul loc în ligă. E foarte important, de fapt toate meciurile sunt importante. Vin după câteva meciuri nu așa de bune, mai ales după ultimul cu din Conference League, în care nu a arătat extraordinar, dar un meci cu altul nu se aseamănă.

Eu cred că diseară va fi un meci mult mai concentrat din ambele părți și cei care vor ști cel mai bine să gestioneze lucrurile vor avea de câștigat. Cred că Craiova are și posibilitatea meciului nul, eu zic că e bună. Și un meci egal. Pe FCSB, după părerea mea, dacă pierde acest meci, e foarte greu să mai poată să prindă play-off-ul!”, a spus inițial Rodion Cămătaru.

Eșecul cu Rakow din Conference League i-a lăsat un gust amar lui Rodion Cămătaru

Universitatea Craiova a debutat cu stângul în Conference League, . Fostul mare atacant al oltenilor a fost dezamăgit și se așteaptă la cu totul altceva la următoarele partide din competiția europeană.

„Nu numai eu am fost dezamăgit, foarte multă lume. Echipa e nouă, nu a avut un istoric foarte mare în cupele europene. Neobișnuiți, se mai întâmplă. Contează să își revină și să poată să rămână acolo sus!”, a mai spus „Cami”.

Rodion Cămătaru a analizat perechea Assad – Nsimba. Ce a spus despre atacanții Craiovei

Universitatea Craiova a dat lovitura cu Assad și Nsimba, cei doi atacanți care au început sezonul cu multe goluri. Recent, cei doi n-au mai prestat la fel, iar Rodion Cămătaru a sesizat de asemenea acest lucru. Ce a spus despre vârfurile oltenilor.

„Și eu am văzut scăderea lui Assad. Eu am crezut că va începe cu Nsimba, dar cred că Mirel a gândit că Assad știe mai bine campionatul polonez când a luat această decizie. A început bine, dar mai slab în ultimul timp. Nsimba mi se pare mai în forță, mai ales în deplasare!”, a mai spus Cămătaru.

Cu cine se luptă Universitatea Craiova în acest sezon în opinia lui Cămătaru

Noul sezon a adus schimbări importante în ceea ce privește ierarhia în SuperLiga, echipe surpriză făcându-și loc printre pozițiile fruntașe. Rodion Cămătaru o vede pe Rapid drept adversară principală pentru Craiova lui Rădoi.

„Rapidul e cel mai periculos adversar al Craiovei. Cu toate că cele două echipe care erau cele mai importante din campionatul nostru sunt undeva la o cotă foarte jos. Mă gândesc la FCSB și la CFR Cluj. Nu e bun pentru pentru liga noastră. Și Dinamo, dar totuși îi mai trebuie jucători și lui Dinamo ca să devină o echipă foarte omogenă și să aibă, să zicem așa, un randament foarte bun!”, a comentat fostul mare atacant român.

Cum a comentat Cămătaru eliminarea lui Bancu cu Dinamo și absența lui pentru meciul cu FCSB

Nicușor Bancu a văzut direct cartonașul roșu etapa trecută cu Dinamo după un gest nesportiv. Rodion Cămătaru consideră că absența căpitanului este foarte importantă, dar are încredere că Mirel Rădoi are soluții pregătite. Fostul mare fotbalist român este de părere că și Bancu și Armstrong trebuiau eliminați, iar că remiza cu Dinamo a fost una corectă în final.

„Nu știu, acolo într-adevăr decizia putea să fie să îi dea pe amândoi afară, așa că… Până la urmă, eu zic că a fost un egal foarte bun pentru ambele echipe, un rezultat corect. E importantă absența lui Bancu, pentru că, în primul rând, e căpitanul echipei, un jucător experimentat acolo în stânga și cunoaște foarte bine zona aceea. E greu să-l înlocuiască, dar cred că Mirel va găsi soluții. Consider că va fi un meci cu o concentrare foarte mare, ambele vin după rezultate proaste în ultimul timp!”, a concluzionat Rodion Cămătaru la FANATIK SUPERLIGA.