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Înainte de startul naționalei României din Liga Națiunilor, FANATIK a discutat cu Rodion Cămătaru, legendarul atacant al tricolorilor. Chiar dacă naționala nu trece printr-o perioadă bună, Cămătaru e optimist că echipa lui Hagi îi poate face din nou fericiți pe fani.

Rodion Cămătaru, eroul României cu Suedia, mesaj pentru „tricolori” înaintea debutului în Liga Națiunilor

Eroul României contra Suediei îi motivează pe „tricolori” : „Cel mai important gol după cel de pe Wembley”. Aproape de un transfer la Stockholm Rodion Cămătaru, gol decisiv marcat pentru România împotriva Suediei.

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Domnule Rodion Cămătaru, ați marcat unul dintre cele mai importante goluri împotriva Suediei…

– A fost un gol care a contat enorm pentru calificarea la Campionatul European din 1984. Am câștigat cu 1-0 și ne-a băgat în cărți pentru calificare. A trecut aproape o viață de atunci: 43 de ani.

Cum a fost la Stockholm?

– Un meci foarte dificil, dar pe care Mircea Lucescu l-a pregătit extraordinar. Știam totul despre ei, analiză video, adversari direcți, ședințe, tot. Țin minte că am a fost special oprit campionatul vreo 10 zile și cred că am făcut o pregătire prin Olanda parcă. La ora jocului știam exact ce și cum joacă Suedia.

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Haideți să rememorăm faza golului.

– A fost practic o fază foarte simplă. O pasă lungă în diagonală a lui Ștefănescu, din preluare mi-am făcut avantaj și am scăpat singur în dreapta cu portarul și am șutat din unghi de la vreo 13 metri pe lângă. Cursa a fost puțin după centrul terenului. A fost cel mai important gol al meu la națională după cel de pe Wembley și țin minte că ambele au fost genericul unei emisiuni de sport timp de un an de zile. După am câștigat în Cipru cu 1-0, golul lui Boloni și am jucat meci decisiv de calificare la Bratislava cu Cehoslovacia. A mai fost și dubla cu Bulgaria care ne -a calificat atunci pentru Mondialul din Italia.

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Cum ați sărbătorit după meci?

– A fost o bucurie fără margini. Îmi aduc aminte că după aceea am plecat toată echipa și am făcut o vacanță la mare. Am avut și o primă destul de importantă, cred că în jur de 10.000 de lei. Țin minte că a fost la meci atunci și marea actriță, Vasilica Tastaman.

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Cine poate fi eroul naționalei în meciul cu Suedia?

– Eroii trebuie să fie toți jucătorii și să începem cu dreptul acestul campanie. E o șansă pentru Ianis Hagi, pentru oricare de acolo din ofensivă. E un meci de moral, mai ales că e primul meci oficial al lui Hagi și așteptările sunt mari din partea tuturor. Va fi un meci însă foarte greu, dar nu înseamnă că nu putem să câștigăm.

E mai puternică Suedia acum ca atunci?

– . Și atunci era antrenor Sven Goran Eriksson și aveau jucători buni, pe la Benfica, echipe mari. Aveau echipă foarte bună și atunci.

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Mai este o poveste interesantă legată de meciul cu Suedia… Puteați să fugiți după meci direct în Germania!

– Aaa, da. Câștigasem cu Universitatea Craiova în fața lui Kaiserslautern și voiau să mă transfere. Au trimis după mine o familie de români, mi-au făcut cunoștință și cu o fată, voiau să mă însor cu ea. Mi-au trimis scrisori și ea îmi spunea că mă așteaptă acolo. Mi-au trimis biletele de avion la Stockholm pentru Germania.

Nu v-ați gândit să plecați?

– Nu am avut tărie să fac pasul asta și nu regret nimic. Vă dați seama să marchez golul victoriei și apoi să fug? M-am gândit la familie să nu aibă probleme, plus că o cunoscusem deja pe viitoarea mea soție. După meci m-a așteptat o mașină la hotel vreo 3 ore. Erau niște persoane la bere și au stat după mine până am plecat eu în cameră. Făceau un semn din cap să vin afară. Și în Mexic țin minte că a venit la mine marele handbalist Gruia să rămân acolo că voia să mă ia Club America după ce ieșisem golgheter la Universiadă. Nu am vrut nici atunci și așa a fost să fie.