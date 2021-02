Rodion Cămătaru nu crede în repatrierile de la Universitatea Craiova: „Știți vorba cu ciorba”. Exclusiv

Rodion Cămătaru, fostul mare fotbalist al „Științei”, nu crede în repatrierile de la Universitatea Craiova. În ultima vreme, patronul Mihai Rotaru a dus o politică de transferuri care a constat în aducerea unor jucători care au mai evoluat pentru echipa din Bănie.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ultimul exemplu este cel al lui Matteo Fedele, mijlocaș care a semnat cu „alb-albaștrii” în această perioadă de mercato. Fedele a mai evoluat pentru Universitatea în sezonul 2018-2019, fiind adus de către Devis Mangia.

„Cami” a vorbit pentru FANATIK și despre antrenorul Marinos Ouzounidis, cel căruia ar trebui ca Mihai Rotaru să îi ofere timp pentru a-și implementa ideile de joc.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Rodion Cămătaru nu vede cu ochi buni repatrierile de la Universitatea Craiova: „Știți vorba cu ciorba”

Universitatea Craiova nu a mișcat prea mult pe piața de mercato în această iarnă. Matteo Fedele, întors după doi ani și jumătate, dar și Andrei Burlacu, promovat de la echipa a doua, sunt noutățile lui Ouzounidis. În ultimii ani, Mihai Rotaru, patronul Universității, a dus o politică de a aduce la echipă fotbaliști care mai evoluaseră la Știința și care nu s-au acomodat în străinătate, cum ar fi Andrei Ivan, Bogdan Vătăjelu sau Vladimir Screciu: „E vorba aceea cu ciorba reîncălzită. Eu nu cred că un jucător care a jucat pe afară se întoarce cu aceeași motivație aici,” a declarat Rodion Cămătaru, fostul mare atacant al Universității Craiova, pentru FANATIK.

În curând, Universitatea se va putea baza și pe Elvir Koljic, cel care se recuperează după accidentarea suferită în octombrie:„Echipa juca bine când era Koljic pe teren. Se vede lipsa lui, însă și el trebuie să aibă minge acolo în față, să fie ajutat de colegi. Anul acesta am avut presimțirea că vor da lovitura, dar a apărut și accidentarea lui.

ADVERTISEMENT

Tipul acesta de accidentări sunt dure, va avea frică, îi trebuie încredere și trebuie să se motiveze singur,” a mai adăugat „Cami” pentru site-ul nostru. Elvir Koljic s-a accidentat într-un joc cu Poli Iași, la începutul lunii octombrie.

2 milioane de euro este cota de piață a lui Elvir Koljic, conform site-urilor de specialitate

6 goluri în 6 etape are atacantul bosniac în acest sezon competițional

Academica Clinceni, surpriza campionatului: „Se vede mâna unui antrenor”

Rodion Cămătaru s-a arătat surprins de momentul foarte bun prin care trece Academica Clinceni și spune că un mare merit îl are Ilie Poenaru, tehnician care a reușit să facă din Clinceni o echipă care se bate cu șanse reale pentru accederea în play-off-ul Ligii 1.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Am văzut victoria Clinceniului. Se vede mâna unui antrenor bun. Nici FCSB nu a jucat extraordinar, dar s-a văzut faptul că a fost bine pregătită partida, nu le-au lăsat deloc portițe. Să joci pe teren propriu și să nu ai niciun șut pe poartă.. M-a surprins această echipă a Clinceniului.”

Chiar dacă știe că îi va fi foarte greu, fostul mare jucător încă are încrede în echipa Universității Craiova și în șansele de a câștiga campionatul: „Universitatea Craiova are șanse pentru a se bate la campionat. E destul timp, mai sunt etape de jucat din sezonul regulat, urmează și play-off, iar punctele se vor apropia. Sperăm ca Universitatea să fie acolo sus. Trebuie să avem și șanse, am avut și sezonul trecut, dar nu am știut să profităm,” a mai spus Rodion Cămătaru pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT