Rodri, declarație în forță după ce a semnat cu FC Barcelona: „Vreau Liga Campionilor!”

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pentru a fi noul fotbalist al grupării lui Hansi Flick. După ce a aterizat pe aeroportul „El Prat”, cel mai bun fotbalist de la CM 2026 a dezvăluit că are planuri mărețe cu Barca. Mijlocașul a avut și o replică acidă și la adresa lui Manchester City.

Rodri vrea Liga Campionilor cu FC Barcelona

Rodri a jucat șapte ani la Manchester City, după ce, în vara lui 2019, „cetățenii” au plătit 70 de milioane de euro pentru a îl transfera de la Atletico Madrid. Pe Etihad, mijlocașul defensiv a câștigat tot ce se putea câștiga, inclusiv Balonul de Aur 2024. Chiar dacă are trofeul UCL în palmares cu City, Rodri a dezvăluit că vrea să repete isprava și în Catalonia.

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„Le-am spus celor de la Manchester City că dacă nu mă lasă la Barcelona, nu voi mai juca pentru ei până îmi expiră contractul și voi merge gratis la Barcelona. Încă de când eram la Atletico Madrid, visul meu era să joc pentru Barca. Mergem să câștigăm Liga Campionilor și tot ce ne iese în cale”, le-a spus Rodri jurnaliștilor care l-au luat în primire pe „El Prat”.

🚨🗣️ Rodri on Joining Barcelona: "I told Manchester city that if they don't let me join Barcelona, I will not play for them till my contract expires then join Barcelona for free" "Since I was at Atletico Madrid, my dream has always been to play for Barca" "Now we'll go for the… — FullTime Report (@FullTimeX_)

Când va fi prezentat Rodri pe Camp Nou

Rodri va face vizita medicală în dimineața zilei de marți, 18 august, iar apoi va semna contractul care va fi valabil până în 2030. Barca ar urma să îl prezinte pe campionul mondial tot marți, în jurul orei 14:00, ora României. pentru transferul mijlocașului născut în capitala Spaniei.

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„Barça va plăti o sumă fixă ​​de 60 de milioane de euro pentru jucător, plus 11 milioane de euro în sume variabile, în funcție de trofeele pe care le va câștiga”, precizează cotidianul Mundo Deportivo.

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Negocierile s-au prelungit foarte mult, deoarece Manchester City a cerut inițial 80 de milioane de euro, deși contractul lui Rodri expira în 2027, iar Barcelona propusese doar 60, cu tot cu bonusuri de performanță. În cele din urmă s-a ajuns la suma finală de transfer a ajuns la 76,5 milioane de euro.