Rodri, dezlănțuit după Tottenham – Manchester City, meci în care Drăgușin a fost titular: „Te simți frustrat”

Rodri a lansat atacuri dure după Tottenham - Manchester City 2-2. De ce a fost nemulțumit mijlocașul iberic vizavi de partida în care Radu Drăgușin a fost titular.
Iulian Stoica
02.02.2026 | 20:41
Rodri, acuze grave după Tottenham - Manchester City 2-2. Sursă foto: Hepta
Tottenham a remizat cu Manchester City, scor 2-2, în etapa 24 din Premier League. Acest rezultat s-a înregistrat după ce „cetățenii” lui Pep Guardiola au condus cu 0-2. La finalul duelului cu formația la care Radu Drăgușin a fost integralist, Rodri a venit cu acuze dure.

Rodri, acuze dure la nivelul arbitrajului după Tottenham – Manchester City 2-2

Deși a condus cu 0-2, Manchester City a fost egalată de Tottenham. Primul gol al lui Spurs a fost marcat în urma unei faze în care Dominic Solanke l-a lovit pe Marc Guéhi la picior, nu mingea, iar VAR nu a corectat decizia. Situația l-a făcut pe Rodri să critice dur arbitrajul, deși nu îi stă în fire, după fluierul final.

„În prima fază este un fault clar. Este un fault evident. VAR există cu un motiv. Aceste detalii mici fac toată diferența. Am încercat tot ce am putut. Este primul gol pe care l-au marcat ei (Tottenham); poate dacă nu ar fi marcat acel gol, am fi câștigat meciul. Dar acesta este fotbalul, este un alt meci și nu se mai poate schimba nimic.

Eu nu vorbesc niciodată despre arbitri. Am un respect enorm pentru munca lor, dar trebuie să fie atenți la astfel de lucruri. L-a lovit clar. A ajuns înaintea lui Marc (Guéhi) și a fost un fault clar. Dar nu este doar astăzi, s-a întâmplat în două sau trei meciuri la rând. Sincer, nu știu de ce. Știu că am câștigat foarte mult și oamenii poate nu mai vor să câștigăm, dar arbitrul trebuie să fie neutru”, a declarat Rodri după Tottenham – Manchester City.

Rodri, frustrat după meciul cu Radu Drăgușin

În continuare, fostul câștigător al Balonului de Aur a menționat că e frustrant faptul că arbitrii au o formă de aroganță, iar jucătorii nu pot dialoga cu ei în timpul meciurilor.

„Te simți frustrat pentru că faultul este clar. L-a lovit, iar mingea a intrat în poartă. Altfel, dacă nu se acordă atenție, va fi dificil pentru toată lumea, pentru că așa este acest campionat: ține de detalii mici și fiecare lucru contează. Această situație nu a fost corectă. Cred că este o zi foarte grea pentru noi din acest punct de vedere.

Este imposibil, nu poți vorbi cu ei. Nu este scopul meu să vorbesc cu ei; în urmă cu ani nu aveam această responsabilitate. Acum sunt unul dintre căpitani și vreau să spun că astăzi ne simțim puțin deranjați de această situație”, a conchis Rodri.

Radu Drăgușin, titular în Tottenham – Manchester City

Radu Drăgușin a fost titular într-un meci oficial după 372 de zile. Thomas Frank i-a acordat încredere fundașului român, iar rezultatul final a fost unul mulțumitor.

Totuși, lipsa minutelor s-a văzut în evoluția „Dragonului”. La primul gol al lui Manchester City, cel marcat de Cherki, Drăgușin a ezitat să îl blocheze pe atacantul francez și astfel că s-a deschis scorul.

