Rodri face bilanțul după Spania – Anglia 2-1, în finală: „Am bătut patru foste campioane mondiale pentru a câștiga EURO”

S , prin reușitele lui Nico Williams și Oyarzabal, iar pentru Anglia a marcat Cole Palmer. Jucătorul turneului, Rodri, a vorbit la finalul partidei de succes.

Rodri, în al nouălea cer după victoria în fața Angliei: „Am bătut patru foste campioane mondiale pentru a câștiga EURO”

Rodri este unul dintre cei mai importanți jucători din lotul Spaniei. Mijlocașul a ieșit accidentat la pauză, fiind înlocuit de Zubimendi, însă lipsa jucătorului nu a contat prea mult, ibericii reușind victoria în a doua repriză.

Jucătorul celor de la Manchester City a fost emoționat de triumful la Campionatul European, mijlocașul considerând că Spania este cea mai bună echipă și că a trebuit să învingă patru câștigătoare de Campionat Mondial pentru a câștiga această titulatură.

„E incredibil! Am impresia că visăm acum! Noi suntem cea mai bună echipă de la Campionatul European, e o nebunie!

Umilința pe care am avut-o în toți acești ani ne-a făcut să nu a nu ne pierdem niciodată credința. Am învins patru foști campioni mondiali pentru a câștiga, este uimitor.

Nu trebuie să ai o performanță grozavă pentru a marca goluri. Îi cunosc pe acești băieți, dar la acest turneu am arătat ceva diferit și a fost grozav.

Viitorul pentru noi va fi totul. Avem talent să mergem mai departe, dar deocamdată sărbătorim”, a declarat Rodri, potrivit .

Rodri a câștigat titlul de „cel mai bun jucător al turneului”

Rodri a ieșit la pauza finalei cu Anglia, însă mijlocașul naționalei Spaniei și al lui Manchester City a

Jucătorul a fost decisiv pe tot parcursul ibericilor de la turneu de Campionat European, iar după acest trofeu, jucătorul va lua cu siguranță o poziție serioasă în lupta pentru Balonul de Aur.

Lamine Yamal a primit premiul pentru cel mai bun tânăr fotbalist de la Campionatul European din Germania, iar bucuria a fost extraordinară, mai ales că a venit după o finală dramatică împotriva Angliei, scor 2-1.

Puștiul minune al celor de la Barcelona a fost decisiv și în finală din Berlin, .

Nico Williams a dat startul petrecerii în tabară Spaniei în minutul 47, când a marcat primul gol al partidei. Tânărul fotbalist a spus că se simte euforic după finala câștigată.

„Sunt euforic. Toți oamenii noștri merită. Am suferit foarte mult. Au avut o echipă bună. Au jucători care pot face diferența, dar am putut să le contracarăm armele și până la urmă am câștigat Campionatul European și suntem foarte fericiți”, a spus Nico Williams după finala câștigată.