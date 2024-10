, mijlocașul care a cucerit Premier League cu Manchester City și EURO 2024 cu naționala Spaniei, a fost marele câștigator al Galei France Football de luni, acolo unde acesta , cel mai prestigios trofeu individual din fotbal.

Rodri sau Vinicius? Adrian Mutu a dezvăluit cui i-ar fi dat Balonul de Aur 2024! „Au fost doar doi fundași în istorie”

Deși era catalogat drept principalul favorit la câștigarea Balonului de Aur, , brazilianul clasându-se pe locul al doilea în ierarhia finală a celui mai important trofeu individual.

Vestea șoc a apărut pe social media cu câteva ore înainte de ceremonia de la Paris, iar întreaga delegație a clubului Real Madrid a declarat boicot și nu s-a prezentat la gală, în ciuda faptului că Ancelotti a primit titlul de cel mai bun antrenor din 2024.

Situația Balonului de Aur a fost dezbătută de Horia Ivanovici și Adrian Mutu în cadrul show-ului DON MUTU, iar „Briliantul” a spus cât de meritat a fost .

„Am stat și m-am gândit și eu. Faptul că mie îmi place Rodri foarte mult, îmi place modelul de jucător de număr 6 și cum l-a interpretat el până să se accidenteze, l-a făcut să fie cel mai bun din lume pe postul acesta. E un rol la care eu pun accent, pentru că eu consider că este jucătorul cel mai important în cadrul unei echipe de fotbal.

Ca antrenor eu l-aș fi votat pe Rodri, iar ca spectator și fan al fotbalului l-aș fi votat pe Vinicius. Rodri merita”, a spus Adrian Mutu la DON MUTU, show care se vede în fiecare joi, de la ora 10:30, în direct și în exclusivitate pe FANATIK.RO.

„Eu știi pe cine aș fi votat, nu? Carvajal. Și îți spun și de ce, am și câteva argumente. Căpitan la Real Madrid, cel mai bun jucător pe postul lui din lume, câștigător de Champions League cu Real Madrid și câștigător de EURO cu naționala Spaniei.

Practic, față de Rodri de exemplu, are în plus Champions League. Nu mai vorbesc de felul cum a jucat, de faptul că deși e fundaș, în multe momente a fost decisiv. Adu-ți aminte în finală cum a scos de pe linia porții, a fost și marcator. Eu anul acesta îl dădeam pe Carvajal, era probabil singurul an în care un fundaș putea să întrunească toate aceste calități de care spun. Peste Vinicius și peste Rodri”, a intervenit Horia Ivanovici.

Adrian Mutu: „Carvajal are un plus față de Rodri. Merita că câștige el”

„Au fost cred doar doi, nu știu în momentul când a luat Balonul de Aur dacă Lothar Matthäus juca genul acela de libero sau nu. La un moment dat el s-a retras pe linia de fund. Dar au fost doar doi fundași în istoria Balonului de Aur, dacă-mi aduc bine aminte, Matthias Sammer și Fabio Cannavaro.

Nu a luat Baresi, nu a luat Maldini, nu a luat Puyol. Gândește-te că a fost un an când, stau să mă gândesc la Barcelona când a luat Champions League, dacă a luat și Spania EURO în același an. Atunci oricum a luat Messi.

Nu m-am gândit la asta și când mi-ai zis Carvajal mi-a venit imediat în minte faptul că el are în plus față de Rodri Champions League. Merita Carvajal, cum să nu. Am văzut valul acesta de contestații și eu sper că nu au nimic împotriva lui Rodri, pentru că mi se pare un super băiat, un super profesionist.

Carvajal într-adevăr merita acum realizând ce ai spus tu. Și fără Messi și Ronaldo, de acum încolo probabil e târziu pentru el”, a încheiat Adrian Mutu.

