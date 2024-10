Rodri surprinde după ce a luat Balonul de Aur! Când a aflat că a câștigat și ce a spus despre boicotul lui Real Madrid

Rodri (28 de ani), , a dezvăluit care a fost momentul în care a aflat că va cuceri cel mai important premiu individual din lumea fotbalului. ”Închizătorul” susține că nu a avut nicio informație dinainte ca numele său să fie strigat.

Momentul în care susține Rodri că a aflat că a câștigat Balonul de Aur

Cu aproximativ opt ore înaintea ceremoniei de la Paris au apărut în spațiul public numeroase informații conform cărora Rodri va câștiga Balonul de Aur. Inclusiv jurnalistul Fabrizio Romano s-a numărat printre surse. Real Madrid a anunțat că va lipsi de la eveniment, .

”Când am aflat că am câștigat Balonul de Aur? Nu aveam informații dinainte. Am aflat în momentul în care mi-a fost strigat numele. Înseamnă mult! Este un cadou pentru munca mea de atâta vreme. Înseamnă foarte mult pentru țara mea și pentru echipa mea”, a declarat Rodri, conform .

Primul fotbalist care l-a felicitat

În ciuda protestului dinspre Real Madrid, Dani Carvajal nu a uitat de prietenia pe care o are cu Rodri. Mijlocașul a afirmat despre coechipierul său de la naționala Spaniei că a fost primul care l-a sunat să îl felicite.

”Primul apel pe care l-am primit când am plecat de la ceremonie a fost de la Dani Carvajal. Este un jucător de care sunt foarte apropiat, cu atât mai mult acum de când suntem accidentați amândoi.

Este un jucător care împărtășește aceleași valori ca și mine. Are dragoste pentru un club precum Real Madrid de o viață. Am trecut prin multe lucruri împreună în ultima vreme și m-a felicitat”, a adăugat noul câștigător al Balonului de Aur.

Mijlocașul defensiv al lui Manchester City și al naționalei Spaniei a comentat inclusiv boicotul celor de la Real Madrid la ceremonia de decernare a prestigiosului trofeu, aceștia neprezentându-se la gală. “Nu știu ce cred ei sau ce le-a trecut prin cap. Le respect decizia”, a spus Rodri.

Planurile de viitor ale câștigătorului Balonului de Aur

Referitor la viitorul său, campionul european a explicat că în momentul de față se simte foarte bine la Manchester City. A recunoscut însă că și-ar dori la un moment dat să se întoarcă în La Liga, pentru a juca din nou în țara sa.

“Să mă întorc în La Liga? Îmi place, a crescut în ultimii ani, dar m-am îndrăgostit de fotbalul englez și sunt foarte fericit. Am un contract, este o etapă foarte frumoasă a vieții mele în aceste momente.

Am o pauză în care am timp să mă gândesc și să mă recuperez, dar iubesc Spania! Sper să mă pot întoarce într-o zi pentru că este casa mea”, a conchis noul câștigător al Balonului de Aur din anul 2024.