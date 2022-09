Roger Federer, haz de necaz după ce s-a retras din tenis: ”Mi-am pierdut locul de muncă, dar sunt foarte fericit”

Elvețianul în carieră, făcând pereche cu bunul său prieten Rafael Nadal la Laver Cup.

Cum vede Roger Federer viața după ce s-a retras din tenis

Retragerea din tenis nu a însemnat și ieșirea din viața publică a lui Roger Federer, iar elvețianul este în continuare un personaj care atrage presa de pretutindeni. El a povestit într-un interviu cum a trăit ultimele momente ca sportiv activ.

”Am pierdut ultimul meu meci de simplu (n.r. – împotriva polonezului Hubert Hurkacz, în sferturi la Wimbledon în 2021). Am pierdut ultimul meu meci de dublu (n.r. – cu Rafael Nadal la Laver Cup de la Londra).

Mi-am pierdut vocea deoarece am ţipat să încurajez echipa. Am pierdut ultima dată ca echipă. Mi-am pierdut locul de muncă, dar sunt foarte fericit. Sunt bine. Sunt foarte bine.

Ironic este că toată lumea se gândeşte la sfârşituri fericite, ca în basme, nu? Şi pentru mine aşa a fost, dar în moduri despre care nu am crezut că este posibil”, a declarat Federer, într-un interviu pentru New York Times.

Nadal a plâns când Federer a câștigat Roland Garros

Roger Federer și Rafael Nadal au oferit . După meciul pierdut în fața americanilor Jack Sock și Frances Tiafoe, care a însemnat finalul carierei elvețianului, cei doi au izbucnit în plâns.

Bun prieten și mare rival în același timp, Nadal a dezvăluit că a mai plâns o dată pentru Federer, în 2009, atunci când elvețianul a câștigat singurul său titlu la Roland Garros. ”O să fiu foarte sincer cu voi, în acel moment nu am vrut ca el să câștige. Este o rivalitate și pentru el să câștige finala…

Aveam opțiuni pentru numărul unu și el urma să mă depășească în clasament dacă se impunea, dar când a câștigat titlul, am fost emoționat până la lacrimi, a meritat să câștige. Sunt o persoană care iubește sportul până la urmă, îl mai bătusem pe Federer și cred că cineva care este aproape de atâtea ori de titlu merită să câștige acel turneu și să completeze palmaresul titlurilor majore.

M-a emoționat enorm, la final am plâns acasă cu emoția de a-l vedea pe Federer câștigând, pentru că am pentru el, dincolo de rivalitatea pur sportivă, o mare apreciere și o mare admirație. Am plâns pentru ce a însemnat acel titlu pentru el”, a spus ibericul.