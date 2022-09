Roger Federer, interviu pentru L’Equipe la ieșirea din scena tenisului mondial: “Este sfârșitul unui basm”

a oferit un interviu inedit înaintea meciului său de retragere de la Laver Cup, în care i s-au prezentat o serie de afirmații la care putea să le aprobe sau nu înainte de a le și comenta. Elvețianul a mărturisit, printre altele, că regretă că nu a apucat să joace împotriva lui Carlos Alcaraz, noua senzație a tenisului mondial. Federer a oferit multe alte declarații spumoase, pe care FANATIK vi le prezintă.

“Dacă nu ar fi fost Nadal, ar fi apărut altcineva”

“Dacă nu ați fi întâlnit-o pe Mirka, nu ați fi câștigat 20 de titluri de Grand Slam.

Pfff, da, așa cred. M-a susținut necondiționat și m-a împins mereu către tenis în loc să îmi spună: Când termini? A avut un impact important atât în viața mea cât și pe teren.”

“Dacă Nadal ar fi fost dreptaci, ați fi avut 25 de titluri de Grand Slam.

Aici voi spune nu. Pentru că nu sunt sigur că l-aș fi bătut de mai multe ori. Și sunt convins că dacă nu ar fi fost el, ar fi fost altcineva în locul lui.”

“Victoria în fața lui Pete Sampras a fost greu de dus.

Nu. A fost o experiență superbă care m-a lansat și care mi-a permis să înțeleg mai bine că nu poți apăsa, pur și simplu, pe un buton și să spui: OK, joc precum Sampras. Victoria nu a fost greu de purtat, ci ceea ce s-a tot spus după aceea: Tu ești următorul Sampras. La începuturile carierei mele, când mi se spunea asta, aveam sentimentul că nu merit comparația cu Pete.”

23 de semifinale la rând de Grand Slam, recordul care îl frapează pe Federer

“Titlul Masters din 2003 este unul dintre cele mai importante din cariera dumneavoastră.

Da. Mi-a dat încrederea că îi pot învinge pe cei mai buni jucători din spatele terenului. Atunci, am demonstrat că pot juca împotriva oricărui tip de jucători și că îi pot învinge în maniera lor. Am câștigat atunci încrederea absolută.”

“Nimeni nu va egala monstrul pe care l-ați creat între 2004 și 2007.

Eu spun că se mai poate întâmpla. Pentru că este mai ușor astăzi să învingi pe toate suprafețele. Posibilitatea este reală. Nu am în minte cei mai buni ani ai lui Rafa sau Novak, dar au fost și ei aproape, nu? Văd că numeroase recorduri vor fi doborâte în următorii 50 de ani și este normal. Dar nu va fi deloc ușor pentru că înseamnă ceva lung și implică multe meciuri!”

“În această perioadă de dominare, ați disputat 23 de semifinale consecutive de Grand Slam. Este cea mai nebună statistică a dumneavoastră.

Da, fără îndoială. 23 la rând este ceva enorm. Sunt cifre un pic anormale pentru mine. Ca și cum ar fi devenit o rutină și nu spun asta într-o manieră arogantă. O asemenea longevitate îmi vine greu să cred că am realizat-o în cariera mea. Când mai aud asta, mă frapează mereu.”

“Fără Wimbledon 2003, nu ar fi existat celelalte trofee”

“Meciul perfect a fost finala US Open din 2004 contra lui Lleyton Hewitt: 6-0, 7-6, 6-0.

Am spus de mai multe ori că dacă ar fi să rejoc un meci, acela ar fi. Într-o finală de Grand Slam, să începi și să termini cu 6-0 mi se pare ceva fabulos. Va fi interesant de urmărit de câte ori un asemenea gen de meci se va repeta în viitor. De obicei, într-o finală de Grand Slam, ai în față pe cineva care îți pune probleme. Hewitt pentru mine era o problemă. Dar a fost cu adevărat genul de meci în care am simțit tot ceea ce făceam, variațiile diferite, era incredibil. În acel moment, m-am instalat cu adevărat drept numărul 1 mondial, așa că a fost un meci special.”

“Dacă ar trebui să rejucați un singur punct din carieră ar fi a doua minge pentru titlu la Wimbledon în 2019, înainte de a fi învins de Novak Djokovic.

Da, pentru că era cu adevărat important și nu am găsit altele la fel, chiar dacă știu că au fost multe altele. Mă gândesc la Wimbledon în 2008, contra lui Rafa, la US Open în 2009, contra lui Juan Martin Del Potro, când am suferit o înfrângere care îmi face rău și astăzi pentru că eu cred că puteam câștiga.”

“Dacă ar trebui să păstrați un singur titlu de Grand Slam, ar fi Australian Open 2017.

Nu, aș spune Wimbledon 2003. A fost primul, a lansat totul. Este visul împlinit. Dacă s-ar fi terminat atunci cariera mea, aș fi fost fericit. 2017 a venit într-o stare și o situație complet diferite. A fost ceva epic, dar dacă nu ar fi fost 2003, nu ar fi existat celelalte.”

Cei 13 ani alături de Nadal și Djokovic, ca o altă carieră

“Fără Djokovic și Nadal, v-ați fi retras mai devreme.

Nu, nu cred. Aș fi găsit alte surse de motivație pentru a continua.”

“Ați fi visat să vă retrageți după o victorie de Grand Slam, precum Sampras.

Aș spune nu, într-o anumită viziune. Ar fi fost drăguț, chiar dacă Sampras nu a anunțat imediat. A așteptat un moment înainte de a se decide, este diferit față de a lua microfonul în acel moment. Dar este sfârșitul unui basm.”

“La final, jocul dumneavoastră va lăsa o urmă în istoria tenisului mai mult decât palmaresul și recordurile.

Da. Am fost surprins să văd cum oamenii vorbesc că personalitatea mea și jocul meu vor rămâne în istoria sportului. Noțiunea de longevitate, faptul că am întâlnit vechea generație este cel mai important. După 2009, după ce am reușit să depășesc recordul de titluri de Grand Slam al lui Sampras, situația s-a schimbat. De fapt, până la un punct, jucam împotriva mea înainte ca Nadal și Djokovic să mi se alăture. Cei 13 ani care au urmat au fost diferiți. Ca o altă carieră.”

“Veți merge în vacanțe la Manacor pentru a-i aminti lui Rafa că l-ați învins în ultima întâlnire directă.

Dar nu știu când a fost asta. Wimbledon 2019? Nu îmi aminteam. Dar nu este stilul meu să îi reamintesc asta.”