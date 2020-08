Roger Federer le dă o veste tristă fanilor: „Ora retragerii se apropie!”

Considerat de mulți jucători și specialiști din sportul alb cel mai bun tenisman din istorie, elvețianul Roger Federer și-a pus pe jar fanii cu ultimul interviu acordat.

Roger Federer a scris istorie în tenis şi mulţi îl consideră o legendă, însă timpul retragerii pare că se apropie. Elveţianul a anunţat că nu va mai juca în 2020, decizie luată după o nouă operaţie le genunchi. Pe 8 august, tenismanul a împlinit 39 de ani, iar fanii se întreabă cât vor mai putea să-l vadă jucând.

Federer le-a oferit un răspuns, chiar dacă nu unul foarte clar, într-un interviu acordat ziarului „Zeit Magazine”. La 22 de ani de la debutul în circuitul profesionist, sportivul din Basel i-a cucerit pe toţi cu forţa şi calmul arătat pe teren, calităţi care i-au adus „doar” 103 titluri.

Veste tristă pentru fanii lui Roger Federer: „Ora retragerii se apropie!”

Cum era Roger Federer în primii ani de tenis?

– Părinţii mei erau foarte furioşi pe mine. Mi-au spus că dacă voi continua să rup rachete pe teren nu vor mai veni să mă vadă jucând. Iniţial, am reacţionat şi le-am spus să plece, că nu este nevoie să vină să mă vadă jucând. Dar apoi mi-am spus că nu este posibil să continui aşa.

Când ai decis că ar fi bine să nu mai rupi rachetele?

– Era la Hamburg, după înfrângere în primul tur cu Franco Squillari în 2001. După mingea de meci, mi-am rupt racheta. Apoi, mi-am zis că ajunge şi nu mai pot să mă comport aşa. Atât pentru public, cât şi pentru părinţii mei, antrenori, prieteni. Toată lumea se gândea că îmi voi pierde capul. Procesul a fost extrem de lung. Mi-au trebuit doi ani pentru a şti cum să mă comport pe un teren.

Ai anunţat că sezonul 2020 e terminat pentru tine. Te gândeşti la retragere?

– Ora retragerii se apropie şi ştiu că circuitul îmi va lipsi. Ar fi fost uşor să mă retrag acum, dar vreau să continui să-mi mai ofer şansa de a profita de tenis. Refacerea merge bine. O să-mi acord timp pentru a reveni în formă. În fiecare zi sunt întrebat de jurnalişti când mă retrag şi totul a început de la Roland Garros 2009. Nu pot să spun ce va fi peste doi, trei ani. Ăsta e şi motivul pentru care îmi planific totul an cu an.

82,1% este procentul de victorii al lui Roger Federer în circuitul ATP (1242 de victorii – 271 de înfrângeri)

„Îmi doresc o medalie la Tokyo. Nu contează la ce probă…”

Ce obiectiv ai pentru viitorul sezon? E şi an al Jocurilor Olimpice…

– Îmi doresc ca pe 1 ianuarie 2021 să fiu 100% ok din punct de vedere medical şi în formă. Genunchiul este bine acum, cel puţin în aceste condiţii. Îmi doresc foarte mult o medalie la Jocurile Olimpice de la Tokyo, altfel nu aş mai avea de ce să merg acolo. Nu contează la ce probă: simplu, dublu, dublu-mixt… medalie să fie. Și va fi!

„Când joci 20 de ani în circuit, un an mai liniştit este o adevărată binecuvântare” – Roger Federer

Cum a fost perioada pandemiei pentru tine?

– Am foarte atent să păstrez distanţa şi m-am bucurat de timpul petrecut alături de familie. Când joci 20 de ani în circuit, un an mai liniştit este o adevărată binecuvântare. Bineînţeles că mi-aş fi dorit să joc acum…. dar… este un an special, greu, cu izolare, carantină şi interdicţii de călătorii… este un atipic, mă rog la Dumnezeu să nu mai trăim așa ceva…

„A fost cel mai frumos moment din viaţa mea”

Ai câştigat 20 de trofee de Mare Şlem în carieră. De care îţi aduci aminte cu cel mai mare drag?

– Prima mea victorie la Wimbledon. A fost momentul la care am visat încă de când eram mic. A fost cel mai frumos şi cel mai important moment din viaţa mea.

129.946.683 de dolari a câştigat Roger Federer din tenis

Se împlinesc în curând 20 de ani de când ai cunoscut-o pe Mirka, soţia ta. Cum ai împăcat viaţa de soţ cu cea de tenisman?

– Din punct de vedere al sprijinului arătat, pot spune că a fost şi este remercabilă. Este incredibil cum a părăsit cariera de jucătoare de tenis şi s-a retras, fără să se uite în spate, ca să putem fi împreună. Iubim timpul petrecut împreună.

Îi este dor de Wimbledon

Turneul de la Wimbledon este ca a doua casă pentru Roger Federer, reuşind să câştige trofeul de 8 ori. Primul succes, cea mai frumoasă amintire a elveţianului, a venit în 2003, când l-a învins în finală pe Mark Philippoussis. După ce ediţia din 2020 a fost anulată din cauza pandemiei de coronavirus, Federer a oferit o declaraţie emoţionantă: „Wimbledon mi-a dat totul şi privesc cu 17 ani în urmă, când a început totul pentru mine, mai precis pe 6 iulie 2003, când am câştigat primul din cele opt titluri pe iarba britanică. Wimbledon îmi lipseşte, bineînţeles că aş fi vrut să joc în acest moment, să fiu pe terenul central pentru două săptămâni, dar nu întotdeauna ce îți dorești este și posibil…”.