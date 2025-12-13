Sport

Roger Federer, revenire spectaculoasă pe terenul de tenis. Unde va avea loc marele eveniment

Marele campion elvețian Roger Federer va reveni pe terenul de tenis la începutul anului viitor. Când, unde și pe cine va întâlni, de fapt, fostul mare jucător.
Traian Terzian
13.12.2025 | 15:15
Roger Federer revenire spectaculoasa pe terenul de tenis Unde va avea loc marele eveniment
Roger Federer, revenire spectaculoasă pe terenul de tenis. Sursă foto: Hepta
Uriașul Roger Federer a hotărât la finalul anului 2022 să pună capăt unei cariere extraordinare. Însă, elvețianul este pregătit să revină pe terenul de tenis și o va face în cadru de vis la începutul lui 2026.

Revenire neașteptată pe terenul de tenis a lui Roger Federer

Organizatorii turneului de Grand Slam de la Australian Open au decis să înceapă ediția de anul viitor cu o ceremonie de deschidere. Totul va avea loc sâmbătă, 17 ianuarie 2026, în seara tragerii la sorți pentru tablourile principale, iar capul de afiș al evenimentului va fi legendarul Roger Federer.

”Australian Open va introduce o nouă tradiție spectaculoasă cu prima sa ceremonie de deschidere. Lansând primul Grand Slam al anului, acest eveniment special va fi ocazia de a aduce un omagiu marilor campioni care au modelat tenisul, fanilor pasionați pe care i-au inspirat și moștenirii incredibile pe care continuă să o construiască”, se arată pe site-ul oficial al competiției.

De 6 ori câștigător la Melbourne, Federer va avea, în sfârșit, ocazia de a-și lua rămas bun de la fanii australieni. Elvețianul va intra pe teren într-o încleștare unică cu alți foști lideri mondiali: americanul Andre Agassi, cvadruplu campion la Australian Open, și legendele australiene Patrick Rafter și Lleyton Hewitt.

Federer, emoționat că va reveni la Australian Open

Legendarul Roger Federer, care va reveni pe terenul de tenis la 40 de luni după ce și-a încheiat fabuloasa carieră, s-a arătat extrem de fericit că va putea fi din nou alături de fanii din Australia.

”Mi se pare că a trecut o eternitate de când am inventat expresia ‘Happy Slam’ (n.r. – Marele Șlem al fericirii) pentru Openul Australiei, și încă zâmbesc când mă gândesc la toate momentele pe care le-am trăit aici.

Am trăit atât de multe emoții la Rod Laver Arena… bucuria de a ridica trofeul de 6 ori, onoarea de a juca în fața lui Rod Laver însuși, provocarea de a concura cu cei mai mari adversari ai mei și, întotdeauna, dragostea și sprijinul necondiționat al fanilor australieni.

Revenirea pentru a câștiga AO în 2017 este una dintre cele mai prețioase amintiri ale mele de Grand Slam, iar susținerea pentru a câștiga în 2018 a fost un alt vis devenit realitate la Melbourne. Abia aștept să revin și să creez mai multe momente fantastice cu toți fanii australieni”, a declarat elvețianul.

Organizatorii mai au și alte surprize pentru fani

Prezența legendarului Roger Federer la festivitatea de deschidere și apariția sa chiar pe teren alături de alte staruri ale tenisului, nu sunt singurele surprize pe care organizatorii Australian Open le-au pregătit pentru spectatori în 2026.

Astfel, înainte de startul primului Grand Slam al anului, va avea loc un turneu inedit intitulat: ”Million Dollar 1 Point Slam”. La această competiție vor participa 22 de jucători profesioniști și 10 fani care se vor califica prin evenimente organizate în Australia.

Meciurile din cadrul acestui eveniment se vor decide într-un singur punct, iar câștigătorul finalei va încasa un premiu fabulos: un milion de dolari. La turneu a fost confirmată și prezența liderului clasamentului ATP, ibericul Carlos Alcaraz.

