Roger Federer se pregătește de intrarea în istorie. A fost nominalizat pentru International Tennis Hall of Fame

La 3 ani distanță de când a decis , lumea tenisului a considerat că a venit momentul să se încline în fața lui Roger Federer. Astfel că elvețianul a fost inclus pe lista nominalizaților pentru International Tennis Hall of Fame.

Câștigător a 20 de titluri de Grand Slam, Federer este principalul nume de pe lista jucătorilor nominalizați pentru clasa 2026 din cadrul International Tennis Hall of Fame și sunt șanse foarte mari ca el să fie acceptat.

”Roger Federer a câștigat primul său titlu major la vârsta de 21 de ani, la Wimbledon 2003, devenind primul jucător din istoria tenisului masculin care a câștigat 20 de Grand Slam-uri la simplu.

A urcat apoi pe locul 1 în clasamentul ATP și a stat acolo timp de un număr record de 237 de săptămâni consecutive, menținând în cele din urmă această poziție pentru 310 săptămâni în total. Și-a încheiat cariera cu 103 titluri la simplu, al doilea cel mai mare număr din Era Open.

Reprezentând Elveția, Federer și-a condus țara către victoria în Cupa Davis în 2014 și a câștigat aurul olimpic la dublu alături de Stan Wawrinka la Jocurile Olimpice de la Beijing din 2008. Ca parte a echipei Europei, Federer a câștigat trei titluri consecutive în Cupa Laver, din 2017 până în 2019”, se arată pe site-ul .

Cine a mai fost nominalizat alături de Federer pentru International Tennis Hall of Fame

Alte două nume mari ale tenisului mondiale au fost nominalizate pentru intrarea în International Tennis Hall of Fame, în 2026. Este vorba de argentinianul Juan Martin del Potro și rusoaica Svetlana Kuzneţova.

Del Potro este campionul US Open din 2009 la simplu masculin, unul dintre cele 22 de titluri câștigate de-a lungul carierei sale. În 2008, pe când era încă adolescent, argentinianul a câștigat patru titluri ATP la simplu, acumulând o serie de 23 de victorii consecutive.

În 2009, la US Open, Del Potro a ajuns în prima sa finală de Grand Slam și și-a asigurat o victorie dramatică în 5 seturi în fața lui Roger Federer. A terminat anul ca cel mai tânăr jucător din Top 10. În 2016, el a condus Argentina către primul său titlu în Cupa Davis și a câștigat, de asemenea, o medalie de argint în proba de simplu de la Jocurile Olimpice.

Svetlana Kuznețova este cvadruplă campioană de Grand Slam, cu două titluri la simplu și alte două dublu. A câștigat titluri de simplu la US Open 2004 și Roland Garros 2009, iar la dublu s-a impus la Australian Open, în 2005 și 2012. A mai ajuns în alte două finale majore în ambele discipline.

În cariera sa de 15 ani a câștigat 18 titluri WTA la simplu și 16 la dublu, iar cele mai bune poziții în clasamentele WTA au fost locul 2 la simplu și locul 3 la dublu. În cei 9 ani în care a reprezentat Rusia, Kuznețova a câștigat trei titluri la Billie Jean King Cup.

Procedura de votare pentru intrarea în International Tennis Hall of Fame

Fanii din întreaga lume își pot vota favoriții pentru includerea în Hall of Fame. Urnele de vot au fost deschise, iar procedura durează până vineri, 10 octombrie, pe site-ul vote.tennisfame.com. În același timp, mai mulți jurnaliști de tenis, istorici și membri ai Hall of Fame își vor exprima și ei votul.

Cei trei candidați vor primi puncte suplimentare din votul fanilor, iar acestea se vor adăuga la totalul voturilor venite de la experți. Pentru a fi aleși în Hall of Fame, candidații trebuie să primească un vot afirmativ de cel puțin 75% din totalul combinat al rezultatului experților și cel al fanilor.

Rezultatele votului fanilor vor fi anunțate la scurt timp după încheierea procedurii. După totalizarea buletinelor de vot și ale experților, în această toamnă se va anunța numele sportivului care va intra în International Tennis Hall of Fame.

Ce avere are, de fapt, Roger Federer

În ciuda faptului că au trecut 3 ani de când a pus capăt carierei, Roger Federer este . Averea fostului mare tenismen a ajuns la peste un miliard de dolari și este depășit în acest clasament doar de Ion Țiriac.

Pe lângă premiile în bani câștigate de-a lungul carierei, care înseamnă doar 10% din avere, elvețianul continuă să aibă contracte cu mari companii: Rolex, Mercedes, Moet & Chandon, Wilson, Barilla, Credit Suisse/UBS, Sunrise, Lindt, Jura și altele. În plus, el are un contract fantastic cu firma de echipament sportiv Uniqlo, încasând 300 de milioane de dolari în 10 ani,

Dar Federer nu s-a mulțumit cu atât și a intrat în diferite afaceri. El deține 3% din On Running, un important brand de încălțăminte de sport care este evaluat la 17 miliarde de dolari, are mai multe imobile de lux în Elveția și Dubai, precum și acțiuni compania alimentară NotCo.