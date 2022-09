Roger Federer, un vis devenit realitate. ”Mi-am pus în minte ca într-o zi să ajung cel mai bun din lume”

La 41 de ani, după 24 de ani în circuitul ATP, timp în care a disputat peste 1.500 de meciuri și a câștigat 20 de turnee de Grand Slam, . Jurnaliștii de la ATP au punctat momentul anunțului făcut de ”FedEx” scoțând din arhive primul interviu al legendarului jucător elvețian. Realizat în 2000, după ce ajungea în prima finală a unei cariere ce avea să fie legendară.

”Modelul meu este Michael Jordan”, recunoștea adolescentul Roger Federer

22 septembrie 1997. Pe pagina 9 a ierarhiilor săptămânale ale ATP apărea, la poziția 803, elvețianul Roger Federer. Doi ani mai târziu, pe 20 septembrie 1999, intra în Top 100.

ADVERTISEMENT

Și, merită menționată această bornă. Pentru că, în acel interviu la care am făcut referire, era punctat și de ”FedEx”, atunci când era întrebat despre momentul definitoriu al carierei sale de până atunci.

”Intrarea în top 100 ATP. De asemenea, am avut foarte multă încredere şi când am ajuns pe primul loc la juniori, în 1998. De când am câştigat primele turnee de junior ştiam că o să devin profesionist”, spunea Roger.

ADVERTISEMENT

Care menționa că a fost interesat de tenis încă de la 4 ani. ”Ambii mei părinţi au jucat tenis, aşa că a fost uşor să mă apropii de acest sport”, spunea el.

”Mi-a fost foarte greu să plec de acasă, la 14 ani. M-am dus la Academie, să mă pregătesc acolo, dar mi-a fost foarte dor de familie şi prieteni. După 3 sau 4 luni, lucrurile s-au reglat, m-am obişnuit”, mărturisea Federer legat de cea mai mare provocare în drumul către profesionism.

ADVERTISEMENT

În timp ce la capitolul momente plăcute era tranșant. ”Atmosfera din partida de Cupa Davis, cu Italia, a fost de neuitat. Şi meciul jucat în această competiţie cu Belgia a fost un moment foarte special”, a spus el.

Amintind că, până la acel moment, victoria contra lui Moya, la Madrid, în 1999, pe când spaniolul era locul 4 în lume, a fost cea mai importantă victorie. ”Acel meci mi-a dat multă încredere”, puncta elvețianul.

ADVERTISEMENT

Cel care nu a ezitat o clipă atunci când a fost chestionat cu privire la modelele sale. ”Modelul meu este Michael Jordan, a doborât atât de multe recorduri…În afară de el, îmi plac mult de tot Becker, Edberg şi Sampras”, a fost răspunsul.

ADVERTISEMENT

”Îmi plac provocările”

Dacă facem un arc peste timp, nu mai trebuie să o spunem, . Iar pe câteva dintre cele mai importante repere ale carierei sale le regăsiți în filmul de mai jos.

The mindblowing numbers behind ‘s career 🤯 — Tennis TV (@TennisTV)

Dar de ce tenis? ”E greu să explic. Cred că în primul rând pentru că ador competiţia. E sportul care îţi cere să fii competitiv şi să lupţi permanent. Apoi pentru că îmi plac provocările: mi-am pus în minte ca într-o zi să ajung cel mai bun din lume”, mărturisea, în 2000, Roger Federer.

Care nu ezita să vorbească despre modul în care gestionează înfrângerile. ”Uneori plâng, dar, din fericire, uit foarte repede. Dar, imediat după un eşec, încerc să învăţ ceva”, puncta elvețianul.

”Îmi place mult că am ocazia să călătoresc şi să descopăr lucruri noi. Mă atrag culturile pe care nu le cunosc, îmi place să învăţ”, spunea, atunci când a fost întrebat despre lucrurile care-l atrag la viața de tenisman.

În timp ce, la polul opus, menționa avionul. ”Urăsc să zbor. Deşi iubesc să călătoresc, nu îmi place să mă deplasez cu avionul. Aproape mereu încerc să dorm pe durata zborurilor”, puncta el.

Și dacă nu era tenisul? Fotbalist!

Interesant, încă de atunci, a fost întrebat ce și-ar fi dorit să facă dacă nu îmbrățișa cariera de tenisman profesionist. ”Nu ştiu. Mi-ar fi plăcut să fiu fotbalist, probabil”, afirma Roger Federer.

Fotbalul nu era însă singurul sport, desigur, în afară de tenis, care-l atrăgea. ”Îmi place mult golful şi, când am timp, îmi place să joc hochei cu prietenii mei, la patinoarul din Biel”, spunea elvețianul.