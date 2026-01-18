Sport

Roger Federer, wildcard pentru Australian Open 2026? Cum a răspuns elvețianul la oferta făcută de organizatori

Revine la Australian Open la 6 ani de la ultima apariție, însă va accepta un wildcard din partea promoterilor? Fostul jucător de tenis a dat cărțile pe față.
Alexa Serdan
18.01.2026 | 07:45
Roger Federer wildcard pentru Australian Open 2026 Cum a raspuns elvetianul la oferta facuta de organizatori
Roger Federer a renunțat la tenis în 2022. Sursa foto: Instagram.com
ADVERTISEMENT

Roger Federer s-a retras în anul 2022, însă oamenii tot au așteptări din partea lui. Va accepta sau un wildcard pentru Australian Open 2026? Fostul tenismen de origine elvețiană a venit cu un răspuns la oferta făcută de organizatori.

Wildcard pentru Roger Federer la Australian Open?

Întrebat în spirit de glumă dacă vrea un wildcard pentru Australian Open, Roger Federer nu a ezitat. Sportivul este prezent perioada aceasta la Melbourne Park, unde a bifat o revenire spectaculoasă pe teren, chiar la început de an.

ADVERTISEMENT

Fostul mare jucător de tenis, care a obținut primul titlu de Mare Șlem în 2009, nu intenționează să joace la nivel profesional. Are o avere uriașă ce îi permite să se bucure din plin de retragere. Petrece multe momente plăcute alături de familia sa.

Prin urmare, a dezvăluit că are motive importante pentru care nu mai joacă. Cu toate acestea, va apărea la Australian Open pentru o ceremonie specială care este dedicată carierei sale. Revine la acest turneu pentru prima dată din 2020.

ADVERTISEMENT
Trump pedepsește țările care iau partea Groenlandei. Anunțul făcut de președintele american
Digi24.ro
Trump pedepsește țările care iau partea Groenlandei. Anunțul făcut de președintele american

Organizatorii nu i-au pregătit un wildcard, ci o festivitate inedită. Roger Federer are un palmares uimitor, deținând 20 de titluri de Grand Slam și 8 trofee la Wimbledon. De asemenea, elevețianul are 103 titluri ATP.

ADVERTISEMENT
Temutul Kadyrov, către un român: ”Vino încoace!”. Când a aprins lumina, nu i-a...
Digisport.ro
Temutul Kadyrov, către un român: ”Vino încoace!”. Când a aprins lumina, nu i-a venit să creadă: ”Îl lingea pe mână”

„Nu, nu, nu. Nu sunt aici să joc. Gamba îmi zvâcnește, corpul meu nu e pregătit, mintea mea nu e pregătită. Pur și simplu iubesc Melbourne pentru ceea ce este”, a spus Roger Federer, conform gsp.ro.

Roger Federer: ”E o călătorie de dragul amintirilor”

„E plăcut să revin aici după atâția ani și să mă distrez. Familia, părinții mei au venit de asemenea. E o călătorie de dragul amintirilor și simțim puțină nostalgie. Am avut atât de multe momente grozave aici.

ADVERTISEMENT

Am venit încă din 1998, când am jucat la juniori, și apoi aproape în fiecare an până când m-am retras acum 6 ani, pe acest teren, contra lui Novak (n.r. Djokovic). Am mai încercat să joc puțin. 

E minunat să revin în Australia, mai ales pentru o vacanță”, a completat Roger Federer, mai arată sursa menționată anterior. În altă ordine de idei, elvețianul a subliniat că are amintiri plăcute de la Australian Open.

Cea mai dragă din ele este finala din anul 2017 cu Rafael Nadal. În plus, fostul campion a mai menționat semifinala organizată în 2004, când l-a învins pe Juan Carlos Ferrero. Atunci a fost clasat pentru prima oară pe locul 1 mondial.

„Cele mai sincere condoleanțe”. Mesajul transmis de Dan Șucu după moartea lui Rocco...
Fanatik
„Cele mai sincere condoleanțe”. Mesajul transmis de Dan Șucu după moartea lui Rocco Commisso
Continuă scandalul la Real Madrid! I se cere demisia lui Florentino Perez, Arbeloa...
Fanatik
Continuă scandalul la Real Madrid! I se cere demisia lui Florentino Perez, Arbeloa face acuzații grave
Andreea Bălan, rol special într-un film românesc. Iubita lui Victor Cornea a dat...
Fanatik
Andreea Bălan, rol special într-un film românesc. Iubita lui Victor Cornea a dat lovitura
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
L-a umilit pe Becali de față cu toți jucătorii, apoi l-a păcălit să...
iamsport.ro
L-a umilit pe Becali de față cu toți jucătorii, apoi l-a păcălit să îl lase să plece gratis la Rapid: 'Trădător! Ăla e dușmanul meu, nu ai cum să ții cu el'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!