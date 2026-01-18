Roger Federer, wildcard pentru Australian Open 2026? Cum a răspuns elvețianul la oferta făcută de organizatori

ADVERTISEMENT

Roger Federer s-a retras în anul 2022, însă oamenii tot au așteptări din partea lui. Va accepta sau un wildcard pentru Australian Open 2026? Fostul tenismen de origine elvețiană a venit cu un răspuns la oferta făcută de organizatori.

Wildcard pentru Roger Federer la Australian Open?

Întrebat în spirit de glumă dacă vrea un wildcard pentru Australian Open, Roger Federer nu a ezitat. Sportivul este prezent perioada aceasta la Melbourne Park, unde a bifat o pe teren, chiar la început de an.

Fostul mare jucător de tenis, care a obținut primul titlu de Mare Șlem în 2009, nu intenționează să joace la nivel profesional. Are o ce îi permite să se bucure din plin de retragere. Petrece multe momente plăcute alături de familia sa.

Prin urmare, a dezvăluit că are motive importante pentru care nu mai joacă. Cu toate acestea, va apărea la Australian Open pentru o ceremonie specială care este dedicată carierei sale. Revine la acest turneu pentru prima dată din 2020.

Organizatorii nu i-au pregătit un wildcard, ci o festivitate inedită. Roger Federer are un palmares uimitor, deținând 20 de titluri de Grand Slam și 8 trofee la Wimbledon. De asemenea, elevețianul are 103 titluri ATP.

„Nu, nu, nu. Nu sunt aici să joc. Gamba îmi zvâcnește, corpul meu nu e pregătit, mintea mea nu e pregătită. Pur și simplu iubesc Melbourne pentru ceea ce este”, a spus Roger Federer, conform .

Roger Federer: ”E o călătorie de dragul amintirilor”

„E plăcut să revin aici după atâția ani și să mă distrez. Familia, părinții mei au venit de asemenea. E o călătorie de dragul amintirilor și simțim puțină nostalgie. Am avut atât de multe momente grozave aici.

Am venit încă din 1998, când am jucat la juniori, și apoi aproape în fiecare an până când m-am retras acum 6 ani, pe acest teren, contra lui Novak (n.r. Djokovic). Am mai încercat să joc puțin.

E minunat să revin în Australia, mai ales pentru o vacanță”, a completat Roger Federer, mai arată sursa menționată anterior. În altă ordine de idei, elvețianul a subliniat că are amintiri plăcute de la Australian Open.

Cea mai dragă din ele este finala din anul 2017 cu Rafael Nadal. În plus, fostul campion a mai menționat semifinala organizată în 2004, când l-a învins pe Juan Carlos Ferrero. Atunci a fost clasat pentru prima oară pe locul 1 mondial.