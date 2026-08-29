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Roger Junio (30 de ani) a revenit în fotbalul românesc după o pauză de doi ani. Brazilianul a semnat cu Corvinul, grupare la care a mai evoluat pentru o scurtă perioadă, sub formă de împrumut de la U Cluj. Acesta a fost prezent în tribunele Arenei „Francisc Neuman” din Arad și a urmărit duelul dintre noua sa echipă și Dinamo.

Roger Junio, prezent în tribune la Corvinul – Dinamo

Corvinul a oficializat în această săptămână revenirea în România a brazilianului Roger, iar fotbalistul a fost prezent pe stadion la . Mijlocașul ofensiv nu a fost inclus în lot de tehnician pentru această partidă și a urmărit meciul din tribunele arenei „Francisc Neuman”.

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Roger cunoaște bine stadionul din Arad, deoarece prima sa experiență în România a fost la UTA, în perioada ianuarie 2021 – februarie 2022. Acesta a mai jucat apoi pentru formația arădeană și în returul sezonului 2022-2023, revenind la echipă după câteva luni petrecute la CFR Cluj. Brazilianul a plecat în Arabia Saudită în vara lui 2023, dar a revenit în România după doar 6 luni, la Universitatea Cluj, grupare care avea să îl împrumute la Corvinul.

Roger Junio a jucat pentru hunedoreni doar în Supercupa României și în meciurile din preliminariile cupelor europene, iar la scurt timp după revenirea la U Cluj a devenit liber de contract, situație în care s-a aflat timp de 6 luni. În ultimul an și jumătate, brazilianul a jucat la două formații din țara natală, Ypiranga și North E.C.

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Ce a declarat Roger după revenirea în România

Roger a oferit o primă reacție după . „Sunt fericit să mă întorc în România și să revin aici, la Hunedoara, o echipă valoroasă. Știu că în SuperLiga nu e ușor, dar cu experiența mea pot ajuta echipa să fie mai puternică. Când am jucat aici înainte a fost o perioadă frumoasă, dar scurtă.

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Acum am un contract mai lung, până la finalul sezonului. Mă simt ca acasă, îmi place România, îmi place orașul. A fost o perioadă frumoasă și la Arad, va fi frumos să joc acolo. Am încredere în echipă și în staff, iar eu pot ajuta echipa cu calitatea și cu experiența mea”, a declarat brazilianul pentru .