Sorana Cîrstea a oferit prima reacție după victoria superbă în fața britanicei Johanna Konta și crede că diferența a făcut-o prin faptul că a fost agresivă la retur.

”Johanna e o jucătoare bună. Este în top 20 și are multă experiență. Avem stiluri similare. Am început meciul de la egal la egal, amândouă am încercat să preluăm comducerea cât mai repede.

După ce am luat acel tie-break m-am relaxat și am avut altă lejeritate. Am fost și mai agresivă, am intrat mai mult pe retur, cred că asta a fost cheia în primul set. Cu cât treceau game-urile începusem să mă adaptez și condițiilor. Am jucat cu o jucătoare care acum 2 ani a făcut semifinale aici”, a declarat Cîrstea. VEZI VIDEO

Și Mohael Buzărnescu, locul 173 WTA, a acces în turul doi, după ce a învins-o pe olandeza Aranta Rus, locul 84 WTA, scot 7-5, 7-5, după o oră şi 43 de minute de joc. În turul secund, Buzărnescu va evolua cu învingătoarea meciului dintre Serena Williams şi Irina Begu.