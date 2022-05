Roland Garros 2022. Program, rezultate, informaţii de ultimă oră. Sorana Cîrstea – Tatjana Maria se joacă acum, în turul 1. Românca, început perfect de meci. Video

Duminică, 22 mai, începe o nouă ediţie a marelui turneu de Grand Slam pe zgură de la Roland Garros, cea mai importantă competiţie anuală din sportul alb jucată pe această suprafaţă de pământ roşu. Este ediţia cu numărul 126 a Openului francez, dotat cu 2000 de puncte şi premii în valoare de 43,6 milioane euro.

România are şapte jucătoare pe tabloul principal

Al doilea turneu de Grand Slam din acest an reuneşte la start aproape toate marile nume, dintre celebrităţi lipsind doar la masculin elveţianul Roger Federer, dar nu este o surpriză, pentru că deşi nu şi-a anunţat retragerea el nu a mai participat de aproape doi ani decât la un singur turneu.

În ceea ce ne priveşte nu avem nici un jucător, nici măcar la dublu, în întrecerea masculină, după retragerea din activitate a lui Horia Tecău, devenit căpitan nejucător la echipa naţională feminină. În schimb, pe tabloul principal la feminin figurăm cu nu mai puţin de şapte jucătoare, Simona Halep rămânând, ca de obicei, jucătoarea nr. 1, deşi nu se află nici în toop 20 mondial.

Simona Halep , Sorana Cîrstea şi Irina Begu sunt favorite în primul tur

Simona Halep are o misiune facilă în primul tur, în care adversara ei iniţială, croata Anna Konjuh, a declarat forfait, Sorana Cîrstea, a doua româncă în ierarhia ATP, a dat peste altă jucătoare din Germania, Tatjana Maria şi poate avansa la rândul ei. Mai poate face acest pas, deşi nu va fi uşor, şi Irina Begu, care o va avea în faţă pe italianca de culoare Jasmine Paolini.

În schimb, sunt mici şansele ca Ana Bogdan să poată trece de Viktoria Azarenka, Gabriela Ruse de Elise Mertens ş Irina Bara, venită din calificări, pe kazaha Iulia Putinţeva. O altă jucătoare din România, care a pierdut meciul decisiv în calificări, Mihaela Buzărnescu, a beneficiat de retragerea rusoaicei Anastasia Pavliucenkova şi a intrat la lucky-looser, urmând a juca împotriva americancei Madison Brengle, în faţa căreia nu este favorită.

Novak Djokovic împotriva armadei iberice

La masculin nu va fi deloc uşor pentru Novak Djokovic să facă faţă unor adversari extrem de puternici şi de periculoşi, cum sunt recordmanul all time la Roland Garros, Rafael Nadal, 13 succese şi căruia i se va ridica o statuie în mărime naturală la intrarea la Roland Garros şi noua senzaţie a tenisului masculiun, Carlos Alcaraz, numai 18 ani.

Desigur, nu trebuie totuşi neglijaţi nici grecul Stefanos Tsitsipas, germanul Alexander Zverev şi, bineînţeles cel care a şi fost pentru scurtă vreme lider mondial, Daniil Medvedev, dar în cazul său, care este rus, precum şi al sportivilor din Belarus, aceştia au fost acceptaţi cu amendamentul că nu vor avea înscrise în dreptul lor numele şi drapelulk ţării.

Cele mai importante meciuri în turul 1 la masculin la Roland Garros 2022

Duminică, 22 mai

A. Zverev – Ofner

Alcaraz – Londero

Luni, 23 mai

Medvedev – Bagnis

Djokovic – Nishioka

Tsitsipas – Musetti

Nadal .- Thompson

Cine poate stopa robotul Iga Swiatek?

La feminin noua stea pare a fi din ce în ce mai pregnant după neaşteptata retragere a celei care era lider mondial autoritar, australianca Ashleigh Barty. Swiatek a câştigat multe turnee de top din acest an şi are deja în palmares patru turnee de top în acest an, ultimul fiind la Roma, dar la primul Grand Slam al anului, Australian Open, s-a oprit în semifinale.

Iga a fost campioană în 2020 la Roland Garros şi este şi acum văzută drept marea favorită. În afara ei mai sunt jucătoare de top tunisianca Ons Jabeur, iberica Paola Badosa, grecoiaca Maria Sakkari, bielorusa Aryna Sabalenka, în schimb Simona Halep nu este văzută ca fiind o jucătoare care ar putea ajunge în finală, deşi aici s-a impus în 2018 şi a mai pierdut două finale, în 2017 şi 2014.

Cele mai importante meciuri în turul 1 la feminin la Roland Garros 2022

Duminică, 22 mai

ora 12:00 SORANA CÎRSTEA – Maria

ora 17:30 GABRIELA RUSE – Mertens

Jabeur – Linette

Kanepi – Muguruza

Burel – Sakkari

Luni, 23 mai

ANA BOGDAN – Azarenka

IRINA BARA – Putinţeva

IRINA BEGU – Paolini

MIHAELA BUZĂRNESCU – Brengle

SIMONA HALEP – Schunk

Andreescu – Bonaventure

Anisimova – Osaka

Badosa – Ferro

Kontaveit – Tomljanovic

Răducanu – Noskova

Sabalenka – Pacquet

Krejcikova – Parry

Swiatek – Tsurenko