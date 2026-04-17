Roland Garros, schimbare istorică! Ce se întâmplă odată cu ediția din 2026 a turneului: ATP și WTA au ajuns la un acord

Mihai Dragomir
17.04.2026 | 13:03
Schimbarea din tenisul profesionist care se va aplica de la Roland Garros 2026. Ce se întâmplă în urma deciziei luate de ATP și WTA.
Australian Open, cel mai recent turneu de Grand Slam din tenis, a conținut un moment controversat care i-a vizat pe Carlos Alcaraz și pe Aryna Sabalenka. ATP și WTA au analizat situația și au căzut de comun acord. Ce se va întâmpla de anul acesta odată cu startul turneului de la Roland Garros.

Noua schimbare din tenisul profesionist va fi implementată odată cu Roland Garros 2026

Australian Open 2026, turneu care l-a avut pe Carlos Alcaraz campion în premieră la Melbourne și pe Aryna Sabalenka finalistă la feminin simplu a stârnit controverse în jurul celor doi sportivi. Motivul a fost legat de faptul că ambii au purtat brățările WHOOP, destinate monitorizării activității din timpul meciurilor, dar care au fost interzise de autoritățile competente.

Potrivit Marca.com, situația se va schimba de acum. ATP și WTA au ajuns deja la un acord pentru a permite utilizarea senzorilor de performanță. Roland Garros 2026, organizat în perioada 18 mai –  7 iunie, va deveni primul turneu de Grand Slam care va permite utilizarea unor asemenea dispozitive, contestate inițial.

Will Ahmed, CEO și fondator al Whoops, a contestat interdicția aplicată folosirii brățării pe terenurile de tenis:  „Este ridicol. Whoops este aprobat de Federația Internațională de Tenis pentru utilizare în timpul meciurilor și nu prezintă niciun risc pentru siguranță. Lăsați sportivii să-și măsoare corpurile. Datele nu sunt steroizi!”, a spus antreprenorul, conform sursei citate.

Aryna Sabalenka, scoasă din minți de restricția de la Australian Open

Aryna Sabalenka a reacționat la scurt timp după ce brățara de monitorizare a activității pe care o purta la Australian Open fusese interzisă. Locul 1 WTA mărturisea că scopul utilizării dispozitivului respectiv era acela de a-și optimiza procesul ulterior de recuperare.

„Motivul pentru care o foloseam pe teren este pentru că am primit un e-mail de la ITF cu aprobarea deplină de a utiliza acest dispozitiv. Nu știam că turneele de Grand Slam nu permit așa ceva. Nu înțeleg de ce, sincer, pentru că îl folosim tot anul. Folosim WHOOP la fiecare turneu WTA. Este pur și simplu pentru a ne monitoriza sănătatea.

Nu înțeleg de ce turneele de Grand Slam nu ne permit să-l folosim. Sper din tot sufletul să-și reconsidere această decizie și să le permită jucătorilor să își monitorizeze sănătatea”, mărturisea Aryna Sabalenka în cadrul unei conferințe de presă.

Carlos Alcaraz sublinia, de asemenea, la rândul său utilitatea dispozitivului pe care îl purta: „Acestea sunt reguli ITF cu care nu mă pot juca. Sunt lucruri care te fac să fii mai atent la detalii: odihnă, efortul de antrenament…”.

Ce face brățara de monitorizare, de fapt

Brățara de monitorizare este gândită astfel încât să stocheze informații care pot fi consultate după meci. Informațiile colectate sunt folosite ulterior de sportivi la sesiunile de antrenament, pentru a se îmbunătăți. Astfel, tenismenii își pot observa mai bine ritmul cardiac sau câte calorii ard, la o singură sesiune.

În ceea ce privește brățările oferite de compania WHOOP, acestea sunt mai ușor de folosit, întrucât nu au ecran și pot fi purtate pe încheietura mâinii. Datele colectate sunt transmise către o aplicație pe telefon. Antrenorii și staff-ul medical analizează ulterior rezultatele și parametrii.

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
