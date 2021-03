Roland Nagy a marcat la ultima victorie a UTA-ei cu FCSB: „Eram tot o echipă nou promovată”. Exclusiv

Roland Nagy a marcat din penalty la ultima victorie a UTA-ei împotriva FCSB, în urmă cu mai bine de 19 ani, când arădenii erau proaspăt promovați în prima ligă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Povestea ultimei victorii a UTA-ei împotriva FCSB-ului a rămas în amintirea suporterilor arădeni, care au purtat echipa spre victorie, într-un meci câștigat cu 2-0 împotriva unor jucători precum Mirel Rădoi, Sorin Paraschiv, Neaga, Ogăraru sau Oprița.

FANATIK l-a contactat pe primul antrenor al lui Dennis Man, care a vorbit despre victoria de atunci, dar și despre partida din această seară de pe stadionul din Arad.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Roland Nagy pentru FANATIK despre ultima victorie a UTA-ei împotriva FCSB: „Ne-am agățat de fiecare minge!”

Roland Nagy a fost pe teren la ultima victorie a UTA-ei împotriva FCSB și chiar a marcat din penalty pentru 2-0, după un fault al lui regretatului Martin Tudor care a fost și eliminat: „A fost un joc cu spectatori și o atmosferă incredibilă, iar Aradului îi lipsește lucrul ăsta. Chiar vorbeam cu domnul Duckadam. La un meci de acest fel nu trebuie să faci nimic special ci să te autodepășești. Noi eram la fel o echipă nou promovată, mulți jucători noi și nu aveam încă un joc pe măsură. Ne-am descătușat și ne-am agățat de fiecare minge și situație. Erau speciale derby-urile atunci”, a spus Nagy pentru site-ul nostru.

Ba, mai mult, UTA a dominat partida cu FCSB pe vechiul stadion al „Bătrânei Doamne” care era plin ochi. A fost o zi în care arădenilor le-a ieșit totul, iar roș-albaștrilor nu le-a ieșit mai nimic: „Steaua a avut o zi mai proastă, iar noi o zi foarte bună. Am deschis scorul prin N’jock, un atacant excelent, iar apoi pe contraatac o situație din penalty pe care l-am transformat chiar eu. Am dominat jocul, dar am avut și un pic de șansă, pentru că ei au avut o bară prin Sorin Paraschiv”.

ADVERTISEMENT

Roland Nagy era chiar căpitanul echipei și responsabilul să bată loviturle de la unsprezece metri de fiecare dată când se afla pe teren: „Eram căpitanul echipei și responsabil cu executarea loviturilor de pedeapsă. Nu am avut emoții și se vede prin felul în care am tras. Nu prea ratam de la punctul cu var. Am avut concentrare, lucididate și sânge rece. E vital când bați penalty. Dacă bați bine, portarul are șanse minime să apere”.

Roland Nagy a analizat și meciul din această seară dintre UTA și FCSB: „Cu suporterii pe stadion ar fi avut un mare avantaj!”

Roland Nagy e dezămăgit că iubitorii fotbalului din Arad nu pot vedea pe viu meciul dintre UTA și FCSB. Fosta glorie arădeană consideră că suporterii ar fi fost un avantaj uriaș pentru echipă, mai ales că se joacă pe un stadion nou-nouț: „O victorie i-ar apropia mult de play-off și pot spera și ar trece peste perioada asta mai grea. Cu suporterii pe stadion ar fi fost un mare avantaj, mai ales pe stadionul nou și i-ar fi împins la un punct sau puncte în plus”, a spus cu regret fostul jucător al UTA-ei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cel mai bun argument pentru o posibilă victorie a arădenilor în meciul din această seară este în opinia lui Roland Nagy victoria celor de la UTA în fața campioanei CFR Cluj din turul campionatului: „FCSB e favorită chiar dacă jocul prestat nu arată asta. Marchează greu, iar cu Mediaș au câștigat pe final de meci. Pe de altă parte, UTA a reușit în tur să câștige pe terenul lui CFR Cluj, deci sunt sigur că pot învinge și FCSB”.

Chiar dacă echipa lui Laszlo Balint are probleme în ultimul timp în partidele de pe teren propriu din Casa Pariurilor Liga 1, Nagy consideră că meciurile împotriva FCSB-ului sunt diferite față de celelalte: „În tur pe National Arena, UTA a luat primul gol abia în minutul 70, apoi cu CFR au pierdut dintr-un moment fix, un corner! Dar a fost un scor prea dur. Întâlnești liderul și nu e un capăt de țară, mai ales că noi trecem prin momente mai dificile pe teren propriu. Au probleme pe teren propriu, dar joacă cu inima și nu au ce pierde. Un meci cu Steaua e diferit”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Roland Nagy are mare încredere în Adi Petre: „Are calitatea să revină la echipa națională!”

Roland Nagy îl încurajează pe Adi Petre, care va juca împotriva fostei sale echipe și crede cu tărie că atacantul poate reveni la forma care l-a propulsat la echipa națională și mai apoi la FCSB: „Eu cred foarte mult în el. Are calitate și a arătat asta. Dacă lucrurile nu au mers cum trebuie la FCSB sau în Italia, e un fotbalist bun. El e acasă și UTA i-a oferit posibilitatea de a deschide din nou ușa performanței. Încă e tânăr și are calitatea să revină la forma care l-a propulsat la echipa națională și la FCSB. Eu îl cunosc foarte bine”.

Fostul antrenor regretă că fotbalistul nu a reușit să spargă gheața cu CFR Cluj, mai ales că a avut o ocazie foarte mare, iar un gol l-ar fi ajutat extrem de mult, pentru că e un atacant care are nevoie de realizări: „Are nevoie de o realizare. A avut o ocazie mare cu CFR Cluj și asta l-ar fi descătușat și ar fi jucat cu altă încredere. E un meci special pentru el și trebuie să o luăm ca atare. Uneori când îți dorești prea mult, pur și simplu nu îți iese! Rămâne un atacant bun al României care trăiește însă din realizări. Poate ajunge și la echipa națională de seniori”.

ADVERTISEMENT

Roland Nagy a vorbit și despre ceea ce trebuie să facă pe teren jucătorii lui Laszlo Balint pentru a reuși o nouă victorie cu FCSB după 19 ani: „În primul rând trebuie să joace cu inima! Să alerge foarte mult și să fie foarte bine organizați defensiv. Să crezi într-un contraatac și în momentele fixe care pot decide un meci. Să fii conștient că sunt o echipă puternică care te joacă și au calitate ofensivă. Mobilizare din start și autodepășire. Dacă FCSB înscrie și îi pune la respect, e greu să mai revii”.

Roland Nagy a vorbit despre una dintre cele mai bune academii din România, Atletico Arad: „Se produc în continuare jucători!”

Fostul antrenor al arădenilor a făcut parte și din proiectul Atletico Arad, o academie de copii și juniori care a dat o mulțime de fotbaliști de calitate precum Țucudean, Bălgrădean, Dennis Man, Adi Petre, Chindriș sau chiar Răzvan Oaidă: „O academia de fotbal care a produs mereu jucători valoroși: de la George Țucudean și Bălgrădean, la Dennis Man, Adi Petre, Chindriș sau Răzvan Oaidă. Eu în 2005 am venit în curtea Atletico Arad. Cei doi care au clădit fundația și bazele acestui centrul de copii și juniori sunt Marius Țucudean și Alexandru Mesar. Chiar grupa de 91 din care făcea parte Țucudean, Purece, am fost cu ei vice-campioni în 2006.

ADVERTISEMENT

„Și o grupă mixtă de 1988, cu Bălgrădean și alți fotbaliști de valoare. Aceste două grupe mi le-a încredințat Mesar care s-a retras, la fel ca Marius Țucudean. Și a deveni doar manager al clubului. Atletico e fundația academiei UTA, două cluburi care se transformă într-unul. Se fac investiții pentru a mai descoperi jucători și de ce nu un nou Dennis Man”.

Ultimul jucător al FCSB care a început fotbalul la Atletico Arad este Răzvan Oaidă, mijlocașul transferat de Gigi Becali de la FC Botoșani, despre care Roland Nagy și-a adus aminte imediat: „Nu cred că avea nici 16 ani când a plecat. Din păcate nu a apucat să debuteze la UTA. Ar fi făcut pasul foarte repede și s-ar fi impus. Cred că a plecat la Queens Park Rangers sau Wolverhampton în anii de juniorat. Apoi a mers la Brescia, apoi la Botoșani și FCSB. Se produc în continuare jucători mulți la Arad. Cristi Păcurar și Francis Tisza au sunt antrenori care au avut și eu un rol important la Atletico Arad, plus domnul Marius Dimean cu grupele de 97-98, Gaica la grupa de 2001. Nu vreau să dau doar aceste nume pentru că sunt foarte mulți oameni care muncesc cu drag la Atletico Arad”.

„Ionuț Popa a avut un mare merit pentru construcția echipei din 202. A fost un antrenor care a însemnat foarte mult pentru mine! L-am avut antrenor la UTA, apoi când am revenit din Germania m-am întors tot sub „bagheta” lui. Avea fler și simț. La momentul ăla era diferență mare de la liga a doua la liga 1. Regratul Ionuț Popa…” – Roland Nagy