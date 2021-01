Roland Nagy, primul antrenor al lui Dennis Man: „Se va impune și la Parma, și la națională!”

Roland Nagy a fost antrenorul care l-a promovat pe Dennis Man la echipa mare la UTA. Tehnicianul arădean este convins că „perla” FCSB-ului va fi numărul unu atât la Parma, cât și la echipa națională a României.

FANATIK a anunțaț în exclusivitate transferul lui Dennis Man la Parma, cea mai scumpă mutare a iernii în Serie A, iar Man a ajuns deja în Italia, unde s-a fotografiat cu fularul noii sale formații.

FANATIK a stat de vorbă cu Roland Nagy, antrenorul care i-a oferit încredere totală și l-a promovat la prima echipă a clubului UTA, după ce l-a surprins cu o maturitate ieșită din comun.

Roland Nagy, antrenorul care l-a promovat pe Man la UTA: „E briliantul fotbalului românesc”

Sunteți cel care l-a promovat pe Dennis Man la prima echipă a UTA-ei…

– Mă bucur pentru el și mă așteptam! Am spus că se va impune la Steaua, se va impune și la Parma și la echipa națională! E „briliantul” fotbalului românesc în acest moment. Caracterul îl menține acolo sus și sunt sigur că va munci așa cum a făcut-o mereu, încă de când era la UTA. E un pas important, care îl obligă să evolueze și mai mult. În primul rând, trebuie să fie sănătos. Avem exemplul lui Mihăilă.

Dennis Man face diferența și va fi liderul naționalei. Am spus că în doi-trei ani, dar cred că acest moment va veni și mai repede. Poate chiar în aceste preliminarii ale Campionatului Mondial. Are o maturitate ieșită din comun și e un fotbalist cu sclipire. E un fotbalist talentat și inventiv cum nu sunt foarte mulți în Europa. Asta e caracteristica forte a fotbalistului român. Începem, în sfârșit, să formăm jucători de top la nivel european!

Roland Nagy: „Cred că fotbalul spaniol îi veana ca o mănușă lui Dennis Man!”

I se potrivește Serie A lui Dennis Man?

– Eu, totuși, cred că fotbalul spaniol i se potrivește lui Dennis cel mai bine. Îi venea ca o mănușă! Acum, și Italia e o provocare, a progresat foarte mult din punct de vedere al spectaculozității, la fel ca Germania. El are tot ce trebuie. Trebuie să își îmbunătățească agresivitatea, dar când are mingea știe exact ce are de făcut. Inventivitatea lui îl îndrumă spre fotbalul de performanță.

„Man va fi numărul unu la Parma! Cu siguranță!”

Se va impune rapid la Parma?

– Cu siguranță! Va fi numărul unu. Va aduce un plus și cred că poate scoate echipa din zona retrogradării. Sunt convins! Munca și seriozitatea sunt de multe ori mai importante decât talentul. Iar Dennis Man e cel mai bun exemplu. Doar cu talentul nu poți face față nivelul fotbalistic din 2021.

Pe ce poziție dă Man cel mai bun randament?

– Eu l-am folosit foarte mult în spatele unui vârf de careu. I se potrivea: apărea între linii foarte bine și în zona centrală și era letal în fața fundașilor centrali cu pasă filtrantă, prin pătrunderile sale și cu șut bun! Se descurcă și în dreapta foarte bine. Ca vârf împins nu îl văd. Și-ar irosi calitățile.

Roland Nagy: „Dennis Man a arătat o maturitate ieșită din comun de la început”

Care a fost primul moment în care v-ați dat seama că Man poate ajunge fotbalist mare?

– El a arătat încă de la început o maturitate ieșită din comun! Aici s-a făcut diferența. Noi am avut un nucleu de jucători tineri foarte bun. L-am promovat pe el, pe Adrian Petre, pe David Popa care a plecat la Birmingham. Au fost mulți jucători. A arătat maturitate meci de meci încă de la 16 ani! La 15 ani, a început să facă antrenamente cu prima echipă.

„Îi doresc multă baftă și să fie sănătos! Va avea o carieră frumoasă! Mă uitam cu drag la meciurile lui și la națională. Acum mă voi uita și la meciurile Parmei. Îmi va face plăcere să văd cum desenează pe teren” – Roland Nagy

Cum l-ați promovat la prima echipă?

– Eram un nucleu de antrenori din propria pepinieră: Atletico UTA. Acolo a crescut sub îndrumarea lui Cristi Păcurar și nea’ Feri Tisza (n.r. Francisc Tisza), un antrenor longeviv, un creator de jucători și un muncitor. Am discutat cu ei și am decis să îl promovez în 2015 la prima echipă. Am colaborat foarte bine și am văzut că e sclipitor, că își dorește și are un caracter de a performan și de a munci. El s-a creat singur: noi doar i-am dat încrederea încât să profite de jocurile de Liga a treia și a doua, cele două sezoane. Așa i s-a deschis drumul de a ajunge fotbalist.

„La fel ca la FCSB, venea cu cireașa pe tort! Putea face diferența în orice moment”

Era cu mult diferit Dennis Man de la UTA de jucătorul de la FCSB?

– Dennis Man, la fel ca la FCSB, venea cu cireașa pe tort! La UTA putea face diferența în orice moment și asta l-a făcut să crească, să prindă încredere și să se impună. Să aibă personalitate imediat, un lider chiar de la o vârstă fragedă! S-a văzut și la naționala U21.

Poate fi Man decisiv încă de acum la naționala lui Mirel Rădoi?

– Eu așa cred! Seriozitatea, caracterul și familia pe care o are îl vor ghida foarte bune. Nu se va culca pe o ureche! Sunt convins, ci îl obligă și mai mult, mai ales că nu merge la o echipă unde are confort. I se vor cere de la primul meci realizări. El gestionează foarte bine presiunea, dar nu va mai avea siguranța de la FCSB.

Roland Nagy: „Dennis nu a uitat niciodată de unde a plecat”

Mai țineți legătura cu Dennis Man?

– Cu tatăl lui am vorbit mai des. Am mai vorbit prin mesaje. Dennis nu a uitat niciodată de unde a plecat și când i-a permis timpul, a venit la Arad și a făcut totul felul de acte de caritate în oraș și nu numai. Amintește tot timpul de antrenorii care au fost importanți pentru el și l-au îndrumat. Are calitatea asta.