Roland Niczuly, micul Duckadam. Portarul lui Sepsi a apărat trei penalty-uri și a păstrat Cupa României Betano la Sfântu Gheorghe: „E o seară magică pentru mine”

Roland Niczuly a venit cu trofeul Cupei României Betano la flash-interviul de la finalul partidei cu ”U” Cluj. Eroul covăsnenilor a dezvăluit secretul din spatele paradelor de la loviturile de departajare.

„E un sentiment aparte, e un trofeu foarte greu nu știu cât pot să-l țin. Ne bucurăm. Un moment istoric din nou la Sf. Gheorghe. Am făcut un meci prost, dar cum am spus la conferință finalele nu se joacă bine, finalele se câștigă. Ne bucurăm că am dus cupa la Sf. Gheorghe și am scris istorie de două ori la rând. Le-am arătat că se pot face performanțe frumoase și la o echipă mică.

Rămâne să ne pregătim foarte bine pentru sezonul viitor. Vor fi meciuri foarte grele din nou în preliminariile Conference League. Se joacă la un alt nivel asta știe toată lumea și trebuie să fim pregătiți, să nu ne facem de râs. Munca de un an să se vadă acolo.

Am încercat să intimidez, să pun presiune mai mare pe ei decât este pe mine. Am încercat să le-o transmit. Lui Martic i-am zis că va da peste. La a doua m-am răzgândit și i-am zis că vreau să i-o apăr. Mă bucur că mi-a ieșit. În momente de tensiune încercăm să zicem tot felul. Înaintea finalei președintele clubului mi-a zis ‘te rog frumos ghicește colțul la un penalty’. Mi-a ieșit în seara asta. E o seară magică atât pentru mine, cât și pentru club.

Astăzi a fost chiar ciudat. Antrenorul de portari a presimțit că vom ajunge la penalty-uri. Am făcut ședință video cu el de vreo două ore. Ne-am uitat la tot lotul Universității Cluj, cine sunt posibilii executanți, toată cariera lor unde au jucat, unde au șutat. Am făcut procentual unde vor șuta și ne-a ieșit în seara asta.

Este unic în istoria clubului să jucăm trei finale în ultimii patru ani. Trebuie să trecem la nivelul următor și să nu ne mulțumim cu puținul. În sezonul viitor obiectivul va fi calificarea în play-off și sperăm să facem mai mult decât în acest an”, a declarat Roland Niczuly.