Rolul din umbră pe care Mircea Lucescu l-a avut la PAOK! Două transferuri-cheie și o premoniție incredibilă: „Răzvan își va lua revanșa”

Mircea Lucescu nu s-a aflat niciodată fizic pe banca lui PAOK, însă a avut o contribuție importantă, din umbră, prin simplul fapt că fiul său, Răzvan Lucescu, este antrenorul formației din Salonic. Regretatul antrenor a fost un adevărat susținător al echipei fiului său și l-a ajutat de fiecare dată pe Răzvan cu sfaturi, atunci când a fost nevoie. Mai mult decât atât, el a avut un aport important la două transferuri de răsunet pentru PAOK.

Mircea Lucescu, premoniție incredibilă după ce Răzvan a pierdut titlul cu PAOK în 2018

În 2018, PAOK a ratat campionatul după ce a pierdut mai multe partide la „masa verde”. Scandalul a fost uriaș în meciul cu AEK, când formația din Salonic a înscris în prelungiri, însă de la margine s-a semnalizat un ofsaid controversat. În acel moment, patronul Ivan Savvidis a intrat pe terenul de fotbal, având asupra lui un pistol legat de centură. Pentru acest gest, el a fost interzis timp de trei ani pe stadioane, iar PAOK a pierdut la „masa verde”.

Mircea Lucescu era sigur că Răzvan ar fi câștigat campionatul în Grecia fără aceste scandaluri și a fost mereu aproape de PAOK, susținând cauza echipei fiului său: „Fiul meu, Răzvan, se descurcă foarte bine la PAOK. Ar fi câștigat campionatul dacă nu i-ar fi scăzut nouă puncte echipei! Sâmbătă, PAOK joacă în finala Cupei Greciei împotriva lui AEK. Problema este că AEK și Olympiacos au refuzat să joace împotriva lui PAOK. Toate acestea sunt o provocare a echipelor ateniene pentru a împiedica PAOK să câștige campionatul”, spunea Mircea Lucescu la acea vreme.

Totuși, el a prevăzut surprinzător succesul lui PAOK din următorul sezon, care a câștigat la pas, fără înfrângere, titlul de campioană: „Pentru mine și pentru toți fanii PAOK, echipa este campioana Greciei. Zvonurile despre Șahtior și Răzvan nu sunt adevărate! Fiul meu va rămâne la PAOK și își va lua revanșa anul viitor”, a mai spus în 2018 „Il Luce”, conform

Mircea Lucescu a avut un rol-cheie în două transferuri de răsunet la PAOK

În al doilea mandat al lui Răzvan Lucescu la PAOK, aflat încă în desfășurare, tehnicianul formației elene a adus la echipă doi foști elevi ai tatălui său. Mircea Lucescu a jucat un rol important în a-i convinge pe cei doi jucători, pe care i-a avut la Șahtior Donețk și Dinamo Kiev, să semneze în Grecia.

Unul dintre ei este Tomasz Kedziora, fundaș internațional polonez, care a ajuns la Salonic în 2024. PAOK a plătit 400.000 de euro pentru a-l aduce de la Dinamo Kiev, însă el a recunoscut pentru PAOK TV că Mircea Lucescu a jucat un rol important în decizia sa: „Am vorbit cu Mircea Lucescu și mi-a spus doar lucruri bune despre fiul său”, a dezvăluit el.

Un alt jucător de mare valoare, care a ajuns la PAOK în urma discuțiilor cu Mircea Lucescu, este Taison. În ciuda vârstei înaintate, fosta vedetă braziliană de la Șahtior Donețk, cu selecții pentru Selecao, este o piesă importantă în ofensiva „Vulturului Bicefal”.

Fostul selecționer era gata să meargă la finala Cupei Greciei

Dacă în campionat se află la 5 puncte de AEK și va fi greu să mai revină, Răzvan Lucescu ar putea pune mâna pe un trofeu după un singur meci, împotriva unei echipe care nu se află printre cele mai puternice ale campionatului.

După ce s-a trezit în urma infarctului, Mircea Lucescu a vorbit cu Răzvan la telefon, iar pentru că își dorește foarte tare să fie pe stadion, alături de echipa fiului său. Din păcate, legendarul antrenor român s-a stins pe data de 7 aprilie și nu și-a mai putut duce dorința până la capăt.