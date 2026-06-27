Roma, cod roşu de căldură! Capitala e împânzită de puncte de prim ajutor şi pulverizatoare de apă. Fanii şi sportivii de la Settecolli fac faţă cu greu temperaturilor ridicate

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În aceste zile, la Roma, are loc concursul de nataţie Settecolli, . Dar capitala Italiei este lovită de valul de căldură din Europa, înregistrându-se temperaturi record.

Căldură excesivă în Roma! Sportivii şi fanii de la Settecolli, afectaţi de căldură

Sâmbătă, mercurul din termometre a ajuns la 38 de grade Celsius, la umbră, iar autorităţile italiene au intrat în alertă. Oraşul a fost împânzit cu pulverizatoare de apă, puncte de prim ajutor şi echipaje de asistenţă pe străzi. Asta în condiţiile în care oraşul este şi plin de turişti în această perioadă estivală.

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Căldura este resimţită şi la Settecolli, de sportivi, dar mai ales de fani. În sesiunile de dimineaţa, suporterii nu s-au înghesuit să vină la Foro Italico, iar cei care au înfruntat căldura au căutat puţinele locuri la umbră de la bazinul în aer liber. Sponsorii concursului distribuie gratuit şepci şi evantaie. La intrarea în fiecare tribună există mai multe pulverizatoare de apă, unde fanii prezenţi se pot răcori.

Autorităţile au emis cod roşu!

În aceste condiţii extreme de căldură şi performanţa sportivilor are de suferit, chiar dacă au avantajul că se „răcoresc” în apă. În ciuda vremii foarte călduroase, . Campionul român a fost singurul care a coborât sub 48 de secunde (47.72) şi va pleca de pe culoarul patru în finala de sâmbătă seara.

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Autorităţile de la Roma au emis cod roşu şi atrag atenţia că şi sănătatea persoanelor sănătoase şi active este periclitată, nu doar a grupelor de risc. Iar cu cât valul de căldură durează mai mult, cu atât efectele negative asupra sănătăţii vor fi mai pronunţate, mai ales că în acest weekend se estimează că în Roma sunt între 300.000 şi 350.000 de turişti din toată lumea, fiind plin sezon de concedii.

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Dar asta nu e tot. Duminică, în ultima zi de la Settecolli, se anunţă un nou record de căldură în Roma, iar temperaturile sunt aşteptate să ajungă la 39-40 de grade Celsius, la umbră. Apoi, de luni, temperaturile vor scădea progresiv, iar de marţi încolo sunt aşteptate furtuni în zonă.

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