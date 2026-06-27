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Roma, cod roşu de căldură! Capitala e împânzită de puncte de prim ajutor şi pulverizatoare de apă. Fanii şi sportivii de la Settecolli fac faţă cu greu temperaturilor ridicate

Roma înregistrează temperaturi record în această perioadă. Autorităţile au intrat în alertă şi au împânzit oraşul cu puncte de prim ajutor. Sportivii şi fanii de la Settecolli, afectaţi de căldura excesivă.
Marian Popovici
27.06.2026 | 17:31
Roma cod rosu de caldura Capitala e impanzita de puncte de prim ajutor si pulverizatoare de apa Fanii si sportivii de la Settecolli fac fata cu greu temperaturilor ridicate
CORESPONDENŢĂ DIN ROMA
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E cod roşu de căldură la Roma. Foto: FANATIK / Mihai Antonio Vasile
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În aceste zile, la Roma, are loc concursul de nataţie Settecolli, cea mai veche competiţie internaţională de înot din lume. Dar capitala Italiei este lovită de valul de căldură din Europa, înregistrându-se temperaturi record.

Căldură excesivă în Roma! Sportivii şi fanii de la Settecolli, afectaţi de căldură

Sâmbătă, mercurul din termometre a ajuns la 38 de grade Celsius, la umbră, iar autorităţile italiene au intrat în alertă. Oraşul a fost împânzit cu pulverizatoare de apă, puncte de prim ajutor şi echipaje de asistenţă pe străzi. Asta în condiţiile în care oraşul este şi plin de turişti în această perioadă estivală.

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Căldura este resimţită şi la Settecolli, de sportivi, dar mai ales de fani. În sesiunile de dimineaţa, suporterii nu s-au înghesuit să vină la Foro Italico, iar cei care au înfruntat căldura au căutat puţinele locuri la umbră de la bazinul în aer liber. Sponsorii concursului distribuie gratuit şepci şi evantaie. La intrarea în fiecare tribună există mai multe pulverizatoare de apă, unde fanii prezenţi se pot răcori.

Sportivii, afectaţi de căldura de la Settecolli. Foto: FANATIK / Mihai Antonio Vasile
Sportivii, afectaţi de căldura de la Settecolli. Foto: FANATIK / Mihai Antonio Vasile

Autorităţile au emis cod roşu!

În aceste condiţii extreme de căldură şi performanţa sportivilor are de suferit, chiar dacă au avantajul că se „răcoresc” în apă. În ciuda vremii foarte călduroase, David Popovici a câştigat fără emoţii seria la 100 de metri liber. Campionul român a fost singurul care a coborât sub 48 de secunde (47.72) şi va pleca de pe culoarul patru în finala de sâmbătă seara.

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Autorităţile de la Roma au emis cod roşu şi atrag atenţia că şi sănătatea persoanelor sănătoase şi active este periclitată, nu doar a grupelor de risc. Iar cu cât valul de căldură durează mai mult, cu atât efectele negative asupra sănătăţii vor fi mai pronunţate, mai ales că în acest weekend se estimează că în Roma sunt între 300.000 şi 350.000 de turişti din toată lumea, fiind plin sezon de concedii.

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Presa din Italia relatează pe larg. Sursa foto: Fanatik
Presa din Italia relatează pe larg. Sursa foto: Fanatik

Dar asta nu e tot. Duminică, în ultima zi de la Settecolli, se anunţă un nou record de căldură în Roma, iar temperaturile sunt aşteptate să ajungă la 39-40 de grade Celsius, la umbră. Apoi, de luni, temperaturile vor scădea progresiv, iar de marţi încolo sunt aşteptate furtuni în zonă.

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Suporterii au căutat locurile cu umbră, la Settecolli. Foto: FANATIK / Mihai Antonio Vasile
Suporterii au căutat locurile cu umbră, la Settecolli. Foto: FANATIK / Mihai Antonio Vasile
  • 38 de grade Celsius a arătat mercurul din termometre la Roma sâmbătă
  • 300.000 – 350.000 de turişti sunt cazaţi într-un weekend în Roma, în luna iunie
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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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