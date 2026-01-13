Sport

Roma l-a găsit pe noul Totti! Gol la 16 ani la prima atingere. Video

Un jucător de la AS Roma a scris istorie în partida cu AC Torino din Cupa Italiei, însă echipa antrenată de Gian Piero Gasperini a părăsit competiția în faza optimilor.
Bogdan Mariș
14.01.2026 | 00:51
Antonio Arena a înscris pentru AS Roma la vârsta de 16 ani. FOTO: X
La doar câteva secunde după ce și-a făcut apariția pe gazon în partida din Cupa Italiei dintre AS Roma și Torino, Antonio Arena a reușit să înscrie cu o lovitură de cap. Atacantul de 16 ani a scris istorie, devenind primul jucător născut în 2009 care marchează pentru o formație din top 5 campionate la nivel de seniori. Din nefericire pentru tânărul atacant, echipa sa a părăsit Cupa Italiei, fiind învinsă cu 3-2.

Roma l-a găsit pe „noul Totti”. Antonio Arena a marcat în meciul cu Torino la vârsta de 16 ani

Antonio Arena a intrat pe teren în minutul 80 al partidei dintre AS Roma și Torino, la scorul de 1-2, fiind introdus de Gian Piero Gasperini în locul jamaicanului Leon Bailey. După doar câteva momente, fotbalistul italian născut în Australia a punctat cu o lovitură de cap, după o centrare oferită de Wesley.

Conform Transfermarkt, Arena se află pe locul 4 într-un clasament al celor mai tineri marcatori din istoria Romei, ierarhie condusă de Amedeo Amadei, care puncta la vârsta de 15 ani, 9 luni și 13 zile într-un meci cu AS Lucchese, disputat în 1937 și pierdut cu 1-5 de gruparea din capitala Italiei.

Arena l-a depășit din acest punct de vedere pe legendarul Francesco Totti, care a înscris primul său gol pentru Roma într-un meci oficial la vârsta de 17 ani, 11 luni și 8 zile. Tânărul atacant a început fotbalul în țara natală, Australia, înainte de a semna cu Pescara în 2022, unde a petrecut trei sezoane. Arena a ajuns la Roma în vara anului trecut, duelul cu Torino fiind primul său meci oficial pentru echipa de seniori.

Impact imediat și pentru Mario Hermoso

Și primul gol al Romei din meciul cu Torino a sosit în circumstanțe similare. Introdus la pauză de Gian Piero Gasperini, fundașul spaniol Mario Hermoso a punctat la mai puțin de un minut după reluarea jocului. Ibericul a marcat cu un șut din careu după o pasă oferită de Leon Bailey.

Hermoso a egalat situația pe tabelă după reușita lui Che Adams din prima repriză, însă scoțianul avea să facă „dubla” în partea secundă și să o readucă pe Torino în avantaj. Gazdele au egalat din nou, prin golul tânărului Antonio Arena, dar ultimul cuvânt avea să aparțină tot celor de la Torino.

Roma a părăsit Cupa Italiei după eșecul cu Torino

În minutul 90 al întâlnirii, oaspeții au beneficiat de un corner, iar Ali Dembele a trimis balonul spre poartă cu capul. Mingea a fost respinsă de portarul Svilar, dar Emirhan Ilkhan a fost pe fază și a împins balonul în poartă, stabilind scorul final, 3-2 pentru Torino.

În sferturi, echipa antrenată de Marco Baroni va întâlni Interul lui Cristi Chivu, care a ajuns în această fază după ce s-a impus cu 5-1 contra divizionarei secunde Venezia într-o partidă disputată în decembrie. În sferturi se vor mai disputa partidele Bologna – Lazio și Atalanta – Juventus, iar Napoli va întâlni învingătoarea din duelul Fiorentina – Como.

