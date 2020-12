Romain Grosjean mărturie teribilă după accidentul din Bahrian: “Mi-am spus că nu e posibil să sfârşesc aşa”. Video

Romain Grosjean a avut o mărturie teribilă după impactul înfiorător petrecut duminica trecută pe circuitul din Bahrian. Acest a declarat că a văzut moartea cu ochii și gândul i-a fugit la Niki Lauda.

Pilotul în vârstă de 34 de ani a fost aproape să își piardă viața în Marele Premiu al Bahrainului. Pilotul francez a scăpat cu viață după ce mașina în care concura a luat foc. Pompierii și medicii au intervenit imediat, iar Pilotul lui Haas a fost transportat după accident la spitalul BDF.

În urma unor investigații amănunțite, s-a constatat că pilotul nu are nicio fractură. Grosjean va fi tratat însă pentru arsurile suferite pe ambele mâini.

Romain Grosjean mărturie teribilă după impactul din Bahrian: “Am văzut moartea cu ochii”

“Am simțit că a durat totul mai mult de 28 de secunde, am observat cum viziera de la cască a căpătat o culoare portocalie și am văzut flăcările înălțându-se din parte stângă a mașinii.

M-am gândit imediat la multe lucruri, inclusiv la Niki Lauda, mi-am imaginat că nu este posibil să sfârșesc așa, nu acum…! Nu puteam să îmi închei poveste în Formula 1 într-o astfel de manieră.

Pentru copii mei am prins puterea de a ieși afară din mașină. Am pus mâinile în foc și am simțit imediat cum frige costumul, în final am ieșit din scaun. În momentul în care cineva m-a tras de costum, am realizat faptul că am scăpat. Trebuie să lucrez la factrul psihologic acum deoarece am văzut moartea cu ochii”, a declarat Romain Grosjean pentru TF1.

Romain Grosjean: “Este ca și o renaștere pentru mine”

“Realizez că este o mare bucurie să fiu în viață în acest moment și să văd lucrurile într-un mod diferit. Simt și nevoia de a reveni cât mai curând, daca este posibil la Abu Dhabi, pentru a îmi încheia povestea în alt mod în Formula 1.

Este ca și o renaștere pentru mine. Modul în care am ieșit din flăcări în acea cursă îmi va marca viața de acum înainte. Nu știu dacă cuvântul miracol poate fi folosit în acest caz, dar nu a fost momentul să mor.

Este cea mai mare explozie pe care am văzut-o vreodată. Mașina în flăcări, explozia bateriei imediat după aceea a fost o întregă energie generată după impact”, a completat Grosjean.

