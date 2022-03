Roman Abramovich a anunțat că vinde Chelsea și donează banii victimelor din Ucraina. Conor McGregor, cumpărătorul surpriză?

Patronul lui Chelsea, Roman Abramovich, a declarat că urmează să vândă clubul, iar banii obținuți vor ajunge la .

Miliardarul rus este la conducerea „albaștrilor” începând cu anul 2003, dar este gata să renunțe la echipă pentru ca suma încasată să ajungă în conturile unei fundații care să ajute „toate victimele războiului din Ucraina”.

Momentan nu este limpede dacă prin „toate victimele” Abramovich s-a referit doar la ucraineni sau și la compatrioții săi. Totuși, boss-ul lui Chelsea a anunțat că acțiunea sa „include furnizarea de fonduri pentru nevoile urgente și imediate ale victimelor, precum și sprijinirea procesului de recuperare a acestora pe termen lung”.

Într-un comunicat postat de campioana Europei, Roman Abramovich a făcut următoarele precizări: „Întotdeauna am luat decizii având în vedere interesul clubului.

În situația actuală, am luat decizia de a vinde clubul, deoarece consider că acest lucru este în interesul clubului, al fanilor, al angajaților, precum și al sponsorilor și partenerilor clubului”.

Roman Abramovici a mai spus că nu va cere să îi fie rambursate împrumuturile pe care le-a făcut clubului în ultimele două decenii, un total de 1,5 miliarde de lire sterline, și că vânzarea nu se va face pe repede înainte.

să înființeze o fundație caritabilă în care să ajungă toate veniturile nete din vânzarea lui Chelsea. Abramovich vrea în schimbul clubului pe care îl patronează nu mai puțin de 3 miliarde de lire sterline.

Fan înrăit al lui Manchester United, Conor McGregor este dispus să renunțe la simpatia pentru „diavoli” și să o cumpere pe Chelsea. Fostul campion mondial din UFC a postat pe Twitter o captură foto dintr-o discuție purtată pe Whats App cu un apropiat, în care își anunță intențiile de a prelua clubul de la Roman Abramovich.

„Vreau să profit de asta! Chelsea se vinde pe 3 miliarde de lire sterline. Hai să o cumpărăm!”, este mesajul lui Conor McGregor.

