Roman Abramovich, vizat de o investigație a englezilor. Ce s-a descoperit despre casele de lux ale fostului patron de la Chelsea

Roman Abramovich este unul dintre cei mai bogați oameni din lume. De altfel despre fostul patron de la Chelsea se spunea că ar avea și legături cu regimul lui Vladimir Putin, el ajungând pe lista oligarhilor sancționați de Occident după invazia rusă din Ucraina.

Ce au descoperit englezii despre Roman Abramovich

Roman Abramovich a rămas orfan la doar trei ani, însă asta nu l-a împiedicat în drumul său spre succes. Avea să devină unul dintre cei mai bogați oameni de pe planetă, cu o mulțime de investiții profitabile.

Iată că englezii au demarat o investigație care a vizat vilele oligarhilor ruși. Iar surprinzător sau nu, fostul patron de la Chelsea nu a scăpat nici el. O proprietate a atras atenția acestora.

Conform britanicilor, multe dintre imobilele celor mai bogați oameni din Rusia au scăpat inițial de sechestrul autorităților. Care sunt acestea însă? Vorbim despre proprietăți de lux fabuloase.

Vila de lux a lui Roman Abramovich a ”scăpat” de sechestrul autorităților

Englezii scriu că printre vilele care au reușit să scape de sechestru se numără inclusiv proprietatea deținută de Roman Abramovich, a cărei valoare e estimată la 108.000.000 de euro.

Practic cei din Marea Britanie au aflat că aceste proprietăți nu au fost blocate de autorități de la începutul războiului. Iar în total, valoarea imobilelor de lux ajunge undeva pe la 819 milioane de euro.

Ce proprietăți sunt pe această ”listă”? Clădiri de lux din Londra, dar și Surrey. Totodată, britanicii au descoperit în cadrul aceleiași investigații că ar fi vorba și despre conacul Witanhurst, a doua cea mai mare casă din Londra după Palatul Buckingham.

Totodată, vizată mai este, după cum spuneam anterior și o vilă de 108 milioane de euro în Kensington Palace Gardens. Aceasta ar fi leagă de numele celebrului .

Cine deține proprietățile de lux, de fapt

Organizația a mai evidențiat și faptul că multe dintre aceste proprietăți sunt deținute prin firme offshore și trusturi. Și fix acest lucru face dificilă identificarea proprietarilor reali.

Totodată, au mai fost remarcate și cazuri în care imobilele au ajuns să fie trecute pe numele unor rude ale oligarhilor. În acest mod, acestea au reușit să evite sancțiunile impuse de autorități.

La polul opus, The Moscow Times scrie că bunurile deja confiscate de la ruși nu au fost încă folosite. Asta în ciuda faptului că autoritățile britanice au în plan să folosească banii obținuți către .

Numele lui Roman Abramovich, din nou în prim plan

Menționăm faptul că recent, numele lui Roman Abramovich a ajuns din nou în centrul atenției. De această dată a fost vorba despre o informație cât se poate de interesantă din fotbal.

Mai exact, presa scria că oligarhul ar avea în plan să cumpere Galatasaray. Informația nu a fost însă confirmată. Mai exact, un reprezentant al omului rus de afaceri Roman Abramovich a negat informațiile despre posibila achiziție a clubului de fotbal turc Galatasaray.

„Această informație nu este adevărată. Domnul Abramovich nu cumpără și nu investește în niciun club de fotbal”, a subliniat reprezentantul oligarhului, conform presei străine.