Roman Abramovici, interesat să cumpere Valencia? Stratagema prin care se încearcă umflarea prețului

Roman Abramovici nu vrea să părăsească lumea fotbalului, chiar dacă, urmare a războiului din Ucraina, este nevoit să se despartă de Chelsea. Grupare pe care a transformat-o în totalitate de la venirea sa de la începutul anilor 2000.

În ultima vreme, lucrurile s-au mai schimbat în ceea ce privește imaginea lui Roman Abramovici. Mai cu seamă după ce au apărut informațiile că .

Dar acest lucru nu a schimbat statutul său. Chelsea este în continuare în proces de . Iar după finalizarea acestuia, este foarte probabil ca banii să rămână blocați în Anglia.

Cu toate acestea, Abramovici pare în continuare interesat de fotbal și de ideea de a deține un club. Iar ultima veste pe această temă este legată de Valencia.

Roman Abramovich has made an offer to buy Spanish side Valencia once the sale of Chelsea has been completed. (via )

— ChelsTransfer (@ChelsTransfer)