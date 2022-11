Român din Italia, găsit într-o baltă de sânge. Avea gâtul tăiat cu un flex. Ce spun anchetatorii

Tragedia din Italia a fost raportată în cursul zilei de luni, 28 noiembrie, în localitatea Velletri, provincia Roma din Lazio.

Caz tragic în Italia. Un român a fost găsit mort în locuință. Avea gâtul tăiat cu flexul

Potrivit presei din peninsulă, românul, care avea 43 de ani, fost găsit fără viață în locuința sa.

ADVERTISEMENT

În jurul orei 13:30, o vecină a conaționalului nostru a intrat în casa acestuia pentru a vedea ce se întâmplă, dat fiind faptul că auzise anterior zgomote puternice.

Aceasta a trăit un adevărat șoc, și cu o rană foarte adâncă la gât, relatează ziarul local .

ADVERTISEMENT

Românul locuia singur la etajul superior al unei case situată pe via Fonte del Peschio din Velletri. În același imobil, dar la etajul inferior, locuia fratele său, alături de familie.

Într-o primă fază, anchetatorii au crezut că este vorba de o crimă. Ancheta a scos în evidență faptul că bărbatul fi recurs la un gest extrem și ar fi decis să-și pună capăt zilelor folosind un flex pe baterii pentru a-și provoca o rană adâncă la gât.

ADVERTISEMENT

”Descoperirea macabră, cu bărbatul găsit fără viață și cu o tăietură mare în gât, a avut loc într-o casă din via Fonte del Peschio, între via Morice și via del Cigliolo, într-o zonă de sub versanții Monte Artemisio.

Știrea, pe măsură ce apar detalii despre incident, capătă aspecte înfricoșătoare. Comisariatului Poliției de Stat, împreună cu experții criminaliști sunt la fața locului”, scriu jurnaliștii italieni.

ADVERTISEMENT

Familia și cunoștințele bărbatului, în stare de șoc

Românul găsit mort în această săptămână în casa sa din Italia era recunoscut ca un om muncitor și foarte de treabă.

ADVERTISEMENT

În aceste condiții, familia, rudele și vecinii acestui sunt .

La fața locului a intervenit și procurorul de la Parchetul din Velletri. Acesta a deschis o anchetă pentru a stabili condițiile exacte în care s-a produs dramaticul eveniment.