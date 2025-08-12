Român mort în incendiul masiv de vegetație din Spania. Lucra la ferma de cai mistuită de flăcări

Român mort în incendiul masiv de vegetație din Spania care a mistuit o fermă de cai. Bărbatul lucra aici, când a fost surprins de focul violent. A suferit arsuri pe aproape 100% din suprafața corpului, astfel că nu a mai putut fu salvat.

ADVERTISEMENT

Român mort în incendiul masiv de vegetație din Spania

în orașul Tres Cantos din apropierea Madridului. Focul a făcut și două victime, respectiv un român în vârstă de 55 de ani, care a murit din cauza arsurilor, dar și o altă persoană care s-a ales cu răni.

Românul lucra la un centru ecvestru din zona Soto de Vinuelas. Aici a izbucnit și focul, distrugând complet ferma și luând viața mai multor animale. Bărbatul a suferit arsuri pe 98% din suprafața corpului, fiind preluat de urgență și transportat cu elicopterul la spitalul La Paz din Madrid. Din păcate, în ciuda eforturilor medicilor, el a murit.

ADVERTISEMENT

În urma acestei tragedii, inclusiv premierul Spaniei, Pedro Sanchez, a transmis un mesaj de condoleanțe familiei românului mort în incendiu.

„Toată dragostea mea familiei bărbatului care a murit în Tres Cantos din cauza incendiului”, a scris acesta pe Facebook, într-o postare în care le mulțumește pompierilor şi serviciilor de intervenție care continuă să lupte cu flăcările.

ADVERTISEMENT

Val de incendii violente în Spania

Incendiul de proporții s-a extins cu rapiditate din cauza unei furtuni uscate. Focul a avansat circa șase kilometri în doar 40 de minute, afectând grav zona rezidențială Soto de Viñuelas. În ciuda intervenției rapide a salvatorilor, flăcările au mistuit în scurt timp circa 1.000 de hectare de teren, printre care şi ferma de cai unde lucra românul, potrivit .

ADVERTISEMENT

Pompierii au reușit să izoleze parțial incendiul pe timpul nopții datorită condițiilor meteo liniștite, însă focare încă există în zonă, fiind gestionate cu atenție de forțele de intervenție.

ADVERTISEMENT

Peninsula Iberică este afectată masiv de incendiile de vegetație. În Spania, situl Las Médulas, unde se află foste mine de aur romane incluse în patrimoniul mondial UNESCO din 1997. În această zonă au izbucnit nu mai puțin de 13 incendii în ultimele trei zile în regiunile Castilia și León.

Lângă orașul turistic Tarifa, un incendiu stins anterior a reizbucnit violent. Peste 2.000 de persoane, inclusiv turiști aflați în hoteluri sau pe plajă, au fost evacuați.