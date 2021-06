Roman Protasevici, laude pentru președintele Lukaşenko, într-o nouă apariție TV. Detaliul care indică posibilele torturi. Foto

Un nou interviu controversat cu jurnalistul Roman Protasevici, arestat pe 23 mai la Minsk, a fost dat publicității de către televiziunea de stat din Belarus.

În apariția sa TV de joi, tânărul disident al regimului Lukaşenko a spus că vrea să își îndrepte greșelile comise, l-a lăudat pe preşedinte, iar la final a izbucnit în lacrimi.

Jurnalistul , încarcerat la Minsk după ce avionul în care se afla a fost deturnat luna trecută, a acordat un interviu la televiziunea de stat, recunoscându-și vinovăția şi afirmând că vrea să-și îndrepte greșelile, relatează .

În cadrul interviului, a cărui dată încă nu se cunoaște, tânărul jurnalist a afirmat că l-a criticat mult pe preşedintele Lukaşenko, că a încercat să-l îl dea jos de la putere, dar că ”a început să înţeleagă” că acesta ”face ceea ce trebuie” şi că, ”cu siguranţă” îl respectă.

Protasevici , în vârstă de 26 de ani, a declarat că președintele Lukașenko ”s-a comportat ca un om cu tărie de caracter”, în ciuda ”presiunii” mișcărilor de rezistență cum a fost și cea inițiată de tânăr.

Jurnalistul, care a fost arestat luna trecută după ce a fost deviat zborul Ryanair în care se afla, nu pare să aibă o stare bună de sănătate în filmarea televiziunii de stat.

La finalul interviului, Protasevici a izbucnit în plâns și a spus că speră ca într-o zi să se căsătorească și să aibă copii.

În momentul în care și-a pus mâinile la ochi pentru a-și șterge lacrimile, pe mâinile jurnalistului s-au văzut o serie de urme care indică posibilele torturi la care acesta ar fi supus în detenție.

