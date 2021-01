Un tânăr român a fost urmărit cu elicopterul în Marea Britanie. El este al doilea cel mai rapid om care a fost prins circulând pe drumurile publice din regat, reușind să prindă 290km/h pe o motocicletă.

Ulterior acestei reușite, Marian Drăgoi a fost cercetat în libertate și apoi, prezentat judecătorilor. În momentul în care și-a auzit condamnarea, 40 de săptămâni de închisoare, bărbatul a încercat să fugă și din tribunal.

Parțial a și reușit, sărind de pe banca în care asculta sentința magistraților și ieșind din sala de judecată. A fost oprit abia de paznicii de la intrarea în clădire.

Român, urmărit cu elicopterul în Marea Britanie. Ce viteză a reușit să prindă pe drumurile publice

Românul are doar 19 ani și a îngrozit polițiștii britanici, aceștia din urmă fiind nevoiți să-l urmărească pentru 36 de minute. În timpul cursei nebune, tânărul a trecut de mai multe ori pe culoarea roșie a semaforului și a circulat pe contrasens.

Urmărirea ca în filme a avut loc pe data de 20 mai a anului trecut, iar încercarea de a evada din sala de judecată, în data de 14 ianuarie a acestui an. Marian Drăgoi a fost prins după ce a oprit la o benzinărie pentru alimentare.

Judecătorii au precizat că „este dificil să ne imaginăm un caz mai grav de conducere periculoasă”. Nici procurorii nu au fost mai blânzi, explicând că invididul „s-a supus pe sine și pe ceilalți participanți la trafic la un risc de provocare a unor răni grave sau chiar de moarte.”

Românul a recunoscut în trecut că a condus periculos. El nu deține permis de conducere, iar motocicleta sa, Honda CBR, nu avea asigurare. În schimb, la aflarea condamnării, a încercat să fugă și din tribunal,

În plus, din primele date oferite de The Sun, acesta ar fi fost depistat, pe când se afla în arestul poliției, sub influența cocainei. Totuși, această acuzare nu i s-a adus în mod oficial.

Românul este al doilea cel mai mare vitezoman prins pe drumurile din Regatul Unit. Primul individ a fost încarcerat pentru 21 de luni, în 2018. El a fost surprins circulând cu o viteză de 304km/h.