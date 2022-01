O româncă din Italia a fugit desculță 7 kilometri ca să scape de bătăile soțului

Femeia locuia în Mezzano, provincia Viterbo din Lazio, împreună cu soțul ei, tot un român stabilit în Italia. Când soțul a venit acasă și a descoiperit că prânzul nu era gata a început să o bată pe femeie, transmite citând publicația italiană Corriere di Viterbo.

Pentru a scăpat de bătaie, femeia fugit desculță pe câmpurile agricole din localitate pe o distanță de șapte kilometri.

Sătulă de bătăile primite de mai mulți ani, femeia s-a dus la poliție, iar bărbatul s-a ales cu un ordin de restricție, nemaivând dreptul să se apropie de femeie și cei doi copii ai lor.

Soțul a urmărit femeia cu un cuțit

„Doamna, după ce a mers 7 kilometri pe jos fără încălțăminte, a ajuns la noi cu ajutorul unui șofer căruia i-a cerut să o aducă cu mașina. Era agitată, plină de sânge, avea obrazul umflat și hainele rupte”, a relatat comandantul carabinierilor din localitatea Farnese.

„Ne-a cerut ajutorul, spunându-ne că, cu câteva ore înainte, fusese bătută de soț. Bărbatul se întorsese acasă de la muncă la 11:30 și s-a înfuriat pentru că ea nu gătise încă prânzul. La un moment dat, femeia a reușit să sune la 112, dar soțul i-a smuls telefonul din mână și l-a aruncat în focul șemineului”, a continuat polițistul.

Când a fugit de acasă, femeia a fost urmărită o parte din drum de către bărbat, însă acesta a renunțat mai apoi.

„Cei doi copii, un băiat de 11 ani și o fată de 15 ani, nu se întorseseră încă de la școală, iar ea a fugit înainte ca aceștia să ajungă acasă. De teamă să nu fie bătută din nou, când a ieșit din casă, femeia a luat cu ea și un cuțit, iar bărbatul a pus mâna și el pe un cuțit și a început să o urmărească, dar după puțin timp s-a întors în locuință”, a mai spus carabinierul.

Femeia era bătută constant de soț

Femeia s-a plâns polițiștilor că este bătută constant de circa 10 ani, iar carabinierii au descins la locuința soților, aflată în mijlocul unui teren agricol.

Bărbatul a devenit recalcitrant când carabinierii i-au cerut socoteală pentru violențele comise.

„Nu am reușit să-i punem cătușele, fiindcă opunea rezistență pasivă până când unul dintre copii nu a urcat în mașină împreună cu el. În plus, percheziționând locuința, am găsit trei sticle de bere goale și stropi de sânge. Referitor la asta, bărbatul ne-a spus inițial că era sânge de animal domestic, dar a recunoscut apoi că aparținea soției sale”, a relatat șeful carabinierilor din Farnese.

Pe lângă impus de judecător, românul trebuie să dea explicații acum și pentru pușca de vânătoare pentru care nu deținea permis.

Soția și copiii s-au mutat într-un apartament pus la dispoziție de angajatorul italian, aflat la circa 30 de kilometri de domiciliul conjugal. Soțul este monitorizat acum cu o brățară electronică.