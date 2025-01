Românca care a ajuns pe prima pagină în SUA. Cine este Ștefana Mărginean, tânăra care i-a păzit pe liderii lumii

O româncă plecată din nordul Transilvaniei a ajuns ofițer de securitate la ONU, funcție din care a stat alături de cei mai puternici lideri ai planetei.

Din nordul Transilvaniei, la sediul Națiunilor Unite

Ștefana Mărginean s-a născut în Transilvania, în satul Uila (Mureș) și, înainte de a ajunde la ONU, a trecut prin Academia de Poliție București, a absolvit Facultatea de Drept la Sibiu și a luat un mastere în sociologie la Universitatea Babeș Bolyai.

Până la New York, la sediul central al Organizației Națiunilor Unite (PNU), unde Ștefana Mărginean lucrează ca ofițer de securitate în investigații, drumul nu a fost ușor, scrie .

În afară de acest job, prin selecție și candidatură voluntară, Ștefana Mărginean ocupă și funcția de ofițer însărcinat cu protecția pentru președinți sau oficiali ai guvernelor care vin în vizită la sediul ONU sau au întâlniri cu secretarul general al organizației. La ONU au ajuns să lucreze în diferite funcții și alți români, printre care și soțul Ștefaniei.

Cu ocazia unor ceremonii sau evenimente speciale, la care participă șefi de stat, Ștefana Mărginean asigură și servicii de gardă de onoare „Clasa mea, de la Serviciul de Securitate din New York, a fost compusă din 13 femei, un moment istoric, fiind doar a doua clasă de femei ca ofițeri de securitate până în prezent. Cel mai mare moment de mândrie a fost atunci când am absolvit ca cel mai bun recrutat și am fost aleasă să susțin discursul de absolvire.

Ziua discursului, 20 ianuarie 2020, coincidea cu celebrarea zilei lui Martin Luther King, fapt care m-a inspirat profund. Reflectând la cuvintele sale din celebrul ‘I have a dream’, am simțit că mă aflam la începutul unui vis pe care nu-l visasem niciodată, dar care era acum gata să devină realitate”, relatează Ștefana.

„Aici totul se petrece la o altă scară”

Românca spune că e mândră de drumul pe care l-a parcurs, deși a fost greu, cu multe provocări și multe eforturi, într-o lume foarte competitivă. ”Nu știam multe, pentru că nu mi-am propus niciodată să trăiesc într-o altă țară. Nu acesta a fost scopul meu (…) Este interesant cum așteptările de acasă nu sunt niciodată aceleași cu ceea ce găsești. Totul se dă peste cap și capătă forme noi pentru care eu nu aveam un ‘model’ din România. Cert este că aici totul se petrece la o altă scară. Mai mult, mai complex, fascinant”, spune Ștefana Mărginean.

Primul președinte lângă care a stat Ștefana a fost Jair Bolsonaro, fostul lider brazilian, care, potrivit tradiției, deschide discursurile la Adunarea Generală a ONU. Apoi Ștefana s-a numărat printre membri gărzii de onoare inclusiv pentru liderul , Joe Biden sau președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Românca a aplicat în 2019 pentru recrutare, după un anunț de job pentru funcția de ofițer de securitate. Apoi a fost invitată să participe la probele propriu-zise (interviuri, teste, proba de sport eliminatorie). Efortul Ștefanei a fost răsplătit cu succes. Ulterior, a fost și selectată pentru un clip ONU de promovare în vederea recrutării.

Nemișcată 40 de minute lângă Joe Biden

Responsabilitatea celor de la Departamentul de Securitate al ONU este una uriașă, ținând cont că și acești angajați trebuie să le asigure protecția celor mai importanți lideri mondial atunci când aceștia vin la sediul Națiunilor Unite.

„În conformitate cu circumstanțele”, Ștefana și colegii ei trebuie să intervină atunci când viața unui lider se află în pericol. Românca a ajuns pe prima pagină a ziarului The New York Times după ce a stat nemișcată timp de 40 de minute pe podiumul ONU, în spatele lui Joe Biden, în 2021, în timp ce acesta își rostea discursul.

„Impresiile de moment au fost copleșitoare datorită aparatului uman din spatele fiecărui șef de stat, cu atât mai mult al președintelui Americii. Am avut emoții foarte mari pentru că urma să am prima ieșire în lumina reflectoarelor (cele mai mari și intense) cu Biden, în cadrul primului său an de mandat. Era și prima mea ieșire vreodată pe acel podium, care poate fi considerat una dintre cele mai importante scene ale lumii. A fost un ‘first pentru amândoi, în același timp. M-au ajutat focusul profesional și determinarea de a nu da greș, știind că orice mică eroare va fi surprinsă de camerele și aparatele foto ale presei mondiale.

Am fost live pe CNN și pe platformele de socializare ale lui POTUS și am apărut a doua zi pe prima pagină a The New York Times. Discursul lui Biden a durat 40 de minute, iar spre final am simțit că trebuie să îmi relaxez corpul pentru a nu face vreo mișcare bruscă din cauza tensiunii. Totul a mers perfect și coordonarea cu colegul cu care am ieșit pe podium a fost impecabilă (el fiind tot român). A fost un succes care mi-a dat multă încredere în mine”, spune Ștefana.

Emmanuel Macron și Justin Trudeau, liderii carismatici

Dintre șefii de stat cu care s-a întâlnit și le-a fost escortă, Ștefana spune că președintele Franței, Emmanuel Macron, emirul Qatarului, Tamim bin Hamad Al Thani, și premierul Canadei, , i s-au părut cei mai carismatici. Românca spune că nu are un președinte preferat dar se simte bine în prezența femeilor președinte, cum este liera de la Chișinău, Maia Sandu.

În cadrul evenimentelor majore la ONU pot apărea și situații neprevăzute, care pot compromite ceremonii importante. Spre exemplu, o ploaie era gata să anuleze toată întâlnirea secrrtarului general al ONU, Antonio Guterres, cu prințul William.

„Toate zilele din timpul Adunării Generale sunt dificile, mai ales atunci când planurile nu merg conform așteptărilor, iar acest lucru se întâmplă frecvent, mai ales în cazul VIP-urilor. Un moment provocator a fost când am realizat că succesul unei misiuni depindea de mine, dar am reușit să găsesc soluții și am transformat un potențial eșec într-un succes. Amintirile amuzante sunt când lucruri neprevăzute se întâmplă, precum furtuna intensă care a apărut chiar când prințul William venea la întâlnirea cu secretarul general. În acele cinci minute, umbrelele nu și-au împlinit rolul, dar totul a fost gestionat excelent, iar finalul a fost plin de râsete – o amintire plăcută a unei ploi englezești în New York”, își amintește românca.

„Am fost mereu mândră, fără modestie”

Privind în urmă, românca spune că este mândră de drumul parcurs, pentru că a îndrăznit și s-a aplicat zicala potrivit căreia cei îndrăzneți reușesc. „Este greu de descris emoția exactă, dar cred că ‘daring greatly’ (îndrăznește mult) exprimă cel mai bine ce simt. Încrederea în sine o ai deja, știind că ai fost ales să reprezinți organizația într-un moment atât de important. Cred că am simțit ceva similar cu ce a spus Theodore Roosevelt în discursul său din 1910: ‘The credit belongs to the man who is actually in the arena (…) who, at the worst, if he fails, at least fails while daring greatly’ (Meritul/recunoașterea aparține omului care se află efectiv în arenă/luptă (…) care, în cel mai rău caz, dacă eșuează, cel puțin eșuează îndrăznind enorm), Am fost mereu mândră, fără modestie, să îndrăznesc măreț, riscând să eșuez sau să reușesc. Până acum, am reușit mereu”, încheie Ștefana Mărginean.