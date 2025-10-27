Sport

Românca celebră care l-a impresionat până și pe David Beckham. Ce mesaj i-a transmis starul din fotbal acesteia: "Sunt mândru de tine"

O româncă faimoasă chiar și peste hotare a ajuns să îl impresioneze până și pe David Beckham cu afacerea, dar și cu ideile sale. Despre cine este vorba?
Valentina Vladoi
27.10.2025 | 09:30
David Beckham a felicitat-o pe ”Regina Sprâncenelor”. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik
David Beckham a rămas impresionat de povestea româncei Anastasia Soare. Aceasta și-a construit singură un imperiu care acum valorează un miliard de dolari și drumul ei nu a fost deloc unul ușor.

Cine este Anastasia Soare

Anastasia Soare a crezut în visul său și l-a făcut să devină realitate. Românca a decis să își deschidă în 1997 un prim salon pe Bedford Drive în Beverly Hills. Nu avea să știe însă ce va urma.

În 2010, brandul s-a extins cu o nouă locație în Brentwood, California, iar de atunci se află într-o continuă expansiune. Iar în timp, Anastasia Soare și-a câștigat și porecla de ”Regina Sprâncenelor”.

Aceasta este fondatoarea companiei Anastasia Beverly Hills și totodată este și una dintre cele mai influente figuri din industria de frumusețe. Astfel, numele ei a devenit cunoscut, dar și apreciat la nivel mondial.

David Beckham a felicitat-o pe ”Regina Sprâncenelor”

Iar pe 21 octombrie, Anastasia Soare a publicat cartea sa, „Raising Brows” („Ridicând din Sprâncene”). Din rândurile scrise aflăm povestea sa, dar și drumul care a condus-o către un imperiu cosmetic de succes.

Și iată că și David Beckham a cumpărat cartea. Mai mult de atât, acesta a și distribuit-o pe Instagram, alături de aprecieri pentru Anastasia Soare. Practic fostul start din fotbal a ținut să o felicite pe româncă pentru reușitele sale.

„Inspirațional! Sunt mândru de tine, felicitări. Și da, cu toții am văzut-o pe Anastasia, cum am putea să nu?”, a scris președintele Inter Miami, în secțiunea InstaStory.

Ce spun alte nume celebre despre cartea Anastasiei Soare

Și nu doar David Beckham a lăudat cartea Anastasiei Soare și povestea sa. La rândul ei, Kim Kardashian a recomandat-o mai departe. „Este o carte de neratat pentru oricine are un vis și este hotărât să-și lase amprenta”, a scris aceasta.

Faimoasa Jennifer Lopez a avut de asemenea cuvinte de laudă la adresa româncei, la fel ca și David Beckham. „Anastasia trăiește visul american. Ca mulți imigranți cu dar, pasiune, determinare, muncă asiduă și dragoste, ea și-a transformat toate visele în realitate”, a transmis ea.

Artemis Patrick, director General și președinte Sephora, America de Nord dar și Kecia Steelman, director General și președinte Ulta Beauty, au lăudat de asemenea cartea Anastasiei. Iar la rândul ei, românca s-a arătat recunoscătoare în fața sprijinului primit.

„Sunt atât de recunoscătoare pentru sprijinul atâtor prieteni minunați care m-au susținut la lansarea noii mele cărți, „Raising Brows”. Acestea sunt doar câteva dintre reacții.

Fie că îți construiești o afacere, te reinventezi sau navighezi prin necunoscut, sper ca povestea mea să te inspire să visezi măreț, să faci pași curajoși și să crezi în tine… chiar și atunci când alții nu o fac”, a scris românca, pe Instagram.

