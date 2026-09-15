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A venit pe lume cu o malformație la picioare, însă a făcut performanță în tenis. Românca a ajuns la cel mai înalt nivel în sport

Ea este sportiva din România care s-a născut cu o problemă medicală la membrele inferioare, dar a scris istorie în tenis. Doctorii i-au spus să evite anumite activități.
Alexa Serdan
15.09.2026 | 08:09
A venit pe lume cu o malformatie la picioare insa a facut performanta in tenis Romanca a ajuns la cel mai inalt nivel in sport
SPECIAL FANATIK
S-a născut cu o problemă la picioare, dar a iubit tenisul. Sursa foto: Instagram.com
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A fost considerată o mare speranță încă din perioada junioratului, deși la naștere s-a confruntat cu o serie de probleme medicale. Fosta jucătoare de tenis a venit pe lume cu o malformație la picioare, dar a învins soarta în cel mai frumos mod posibil.

Sportiva care a scris istorie în tenis, deși doctorii nu-i dădeau nicio șansă

Andreea Roșca (27 ani) are o poveste de viață emoționantă. Fosta tenismenă a povestit prin ce a trecut la naștere. Frumoasa sportivă, care în prezent este antrenoare, și-a construit un nume în tenis, în ciuda faptului că s-a născut cu o malformație la picioare. Medicii i-au spus să stea departe de anumite activități.

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Doctorii i-au recomandat să meargă la înot și să evite tot ce presupune alergare și sărituri. Tânăra a demonstrat că pasiunea este mai puternică decât indicațiile cadrelor medicale. Când și-a descoperit iubirea pentru tenis a început să fie de neoprit. Talentul și ambiția au făcut-o să aibă o carieră foarte interesantă, mai ales la nivelul circuitului ITF.

„M-am născut cu o malformație la picioare, având tendoanele lui Ahile mai scurte. Am fost diagnosticată cu talus valgus echilateral. Doctorii nu-mi dădeau șanse prea mari să merg normal. A fost nevoie să mă operez la ambele picioare, iar medicii le-au recomandat părinților mei să înot.

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Pe atunci aveam în jur de un an și jumătate – doi ani. Totuși, nu mi-a plăcut niciodată înotul. Atmosfera de la bazin nu era pe gustul meu, iar pe măsură ce am crescut i-am spus mamei că aș vrea să încerc orice alt sport. La vârsta de 4 ani, în drumul spre bazin treceam zilnic pe lângă niște terenuri de tenis și, într-o zi, i-am spus: «Hai să încercăm tenisul!».

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Așa a început totul. Medicii mi-au recomandat să evit sporturile care implică alergare și sărituri, pentru că exista un risc mare de accidentare. Înotul era cea mai sigură variantă, însă pasiunea mea era tenisul. Am ales să-mi asum acest risc, chiar dacă știam ce consecințe pot exista”, a declarat Andreea Roșca, pentru iamsport.ro.

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Campioană națională la toate categoriile de vârstă din România

„Am fost campioană națională la toate categoriile de vârstă din România. Între 10 și 13 ani am fost numărul 1 în Europa, iar alături de echipa României am câștigat Campionatul European la categoria Under 12. Din păcate, la 16 ani, tendonul lui Ahile de la piciorul stâng s-a rupt și am fost nevoită să trec printr-o nouă operație.

Am avut în total cinci operații. Două la piciorul stâng, două la cel drept și una la fascia plantară”, a completat fosta tenismenă. Ce-i drept, Andreea Roșca a cunoscut o adevărată ascensiune în tenis, în anul 2018. Avea doar 19 ani când a câștigat patru turnee ITF numai în primele luni ale anului, după ce încheiase 2017 pe locul 919 WTA.

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Astel, într-o perioadă foarte scurtă a urcat sute de poziții în clasament. A devenit una dintre poveștile remarcabile ale tenisului românesc, pasiunea pentru sport făcând-o să câștige premii importante. Una dintre cele mai remarcabile victorii a venit la ITF Torino, unde nu a pierdut niciun set. În finală a învins-o pe Kaja Juvan cu 6–1, 6–1.

Fosta jucătoare de tenis a ajuns până la cel mai înalt nivel al junioratului european. Printre cele mai interesante performanțe se numără 12 titluri ITF la simplu, 14 titluri ITF la dublu și 1 titlu WTA 125 la dublu, la Iași Open 2022, alături de Darya Astakhova. Andreea Roșca a atins cea mai bună clasare WTA la simplu, pe 12 noiembrie 2018, locul 210.

Pe de altă parte, cea mai bună clasare la dublu a dus-o până pe locul 179, în septembrie 2022. Retragerea din circuitul competițional a venit în anul 2023, după o serie de accidentări și mai multe intervenții chirurgicale. Pe parcursul carierei frumoasa blondină a acumulat aproximativ 110.000–111.000 de dolari din premii oficiale.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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