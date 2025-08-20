Româncă de 22 de ani, arestată în Italia. Femeia era dată în urmărire pentru jaf și omor în Germania

O româncă de doar 22 de ani a fost prinsă de polițiști în Italia, acolo unde este arestată pentru jaf și omor comise în Germania. Faptele s-au petrecut cu mai bine de un an în urmă, în primăvara lui 2024.

în Italia, la Fernetti, situat în apropiere de Trieste, în baza mandatului european de arestare emis de autoritățile din Germania, potrivit .

Atunci când a fost reținută, femeia se afla într-o mașină care avea numere de înmatriculare franceze. Autoturismul era condus, de asemenea, de un bărbat cu cetățenie română, după cum menționează presa locală din Italia.

Tânăra de 22 de ani este acuzată de fapte grave, și anume jaf agravat și un omor asupra unui bărbat în vârstă de 88 de ani. Faptele au fost comise anul trecut, în aprilie, în Berlin, capitala Germaniei.

Femeia a fost arestată după ce Italia a reintrodus, temporar, controalele la frontiera cu Slovenia. Decizia autorităților a fost luată din motive de securitate și migrație, iar măsura a ajutat la prinderea suspectei. Astfel, tânăra din România a fost oprită la punctul de trecere a frontierei Fernetti.

Polițiștii de frontieră au efectuat controale ce au dus la verificări amănunțite, cu ajutorul canalelor internaționale, precum și prin compararea dactiloscopică. Acestea au confirmat corespondența cu mandatul de arestare emis anul trecut.

Cum ar fi comis femeia fapta gravă

Românca de 22 de ani, împreună cu alți compatrioți, au intrat în apartamentului bătrânului în aprilie 2024. Aceștia i-au dat droguri, după care și alte obiecte de valoare din locuință.

După câteva zile, din cauza substanțelor interzise, bătrânul a decedat. Astfel, autoritățile au emis un mandat de arestare european. În acest moment, românca este reținută la Trieste, în Italia. Aceasta așteaptă să fie extrădată în Germania, acolo unde va răspunde pentru faptele sale în fața instanței.