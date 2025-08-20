News

Româncă de 22 de ani, arestată în Italia. Femeia era dată în urmărire pentru jaf și omor în Germania

După ce era căutată pentru jaf și omor în Germania, o româncă de 22 de ani a fost prinsă de autorități și arestată în Italia
Andreea Stanaringa
20.08.2025 | 12:03
Romanca de 22 de ani arestata in Italia Femeia era data in urmarire pentru jaf si omor in Germania
O româncă de 22 de ani a fost arestată în Italia pentru fapte comise în Germania. Sursa foto: Pixabay, Freepik/Colaj Fanatik

O româncă de doar 22 de ani a fost prinsă de polițiști în Italia, acolo unde este arestată pentru jaf și omor comise în Germania. Faptele s-au petrecut cu mai bine de un an în urmă, în primăvara lui 2024.

ADVERTISEMENT

O româncă de 22 de ani a fost arestată în Italia după ce a comis fapte grave în Germania

Românca a fost arestată în Italia, la Fernetti, situat în apropiere de Trieste, în baza mandatului european de arestare emis de autoritățile din Germania, potrivit ilfriuliveneziagiulia.it.

Atunci când a fost reținută, femeia se afla într-o mașină care avea numere de înmatriculare franceze. Autoturismul era condus, de asemenea, de un bărbat cu cetățenie română, după cum menționează presa locală din Italia.

ADVERTISEMENT

Tânăra de 22 de ani este acuzată de fapte grave, și anume jaf agravat și un omor asupra unui bărbat în vârstă de 88 de ani. Faptele au fost comise anul trecut, în aprilie, în Berlin, capitala Germaniei.

Femeia a fost arestată după ce Italia a reintrodus, temporar, controalele la frontiera cu Slovenia. Decizia autorităților a fost luată din motive de securitate și migrație, iar măsura a ajutat la prinderea suspectei. Astfel, tânăra din România a fost oprită la punctul de trecere a frontierei Fernetti.

ADVERTISEMENT
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1. Gestul făcut de cei doi...
Digi24.ro
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1. Gestul făcut de cei doi tineri, înainte de a fi loviți de un TIR

Polițiștii de frontieră au efectuat controale ce au dus la verificări amănunțite, cu ajutorul canalelor internaționale, precum și prin compararea dactiloscopică. Acestea au confirmat corespondența cu mandatul de arestare emis anul trecut.

ADVERTISEMENT
Anunț total neașteptat, la o săptămână după ce Cristiano Ronaldo i-a dat inelul...
Digisport.ro
Anunț total neașteptat, la o săptămână după ce Cristiano Ronaldo i-a dat inelul Georginei Rodriguez

Cum ar fi comis femeia fapta gravă

Românca de 22 de ani, împreună cu alți compatrioți, au intrat în apartamentului bătrânului în aprilie 2024. Aceștia i-au dat droguri, după care i-au furat banii și alte obiecte de valoare din locuință.

După câteva zile, din cauza substanțelor interzise, bătrânul a decedat. Astfel, autoritățile au emis un mandat de arestare european. În acest moment, românca este reținută la Trieste, în Italia. Aceasta așteaptă să fie extrădată în Germania, acolo unde va răspunde pentru faptele sale în fața instanței.

ADVERTISEMENT
Premieră în Uniunea Europeană. Țara care testează limita de viteză de 150 km/h...
Fanatik
Premieră în Uniunea Europeană. Țara care testează limita de viteză de 150 km/h pe autostrăzi
Patronul Nordis, Vladimir Ciorbă, a scăpat definitiv de controlul judiciar. Soțul Laurei Vicol...
Fanatik
Patronul Nordis, Vladimir Ciorbă, a scăpat definitiv de controlul judiciar. Soțul Laurei Vicol nu mai are nicio restricție
Percheziții DNA la primarul din Mangalia, anchetat că ar fi luat mită. Procurorii...
Fanatik
Percheziții DNA la primarul din Mangalia, anchetat că ar fi luat mită. Procurorii au descins la biroul edilului și la alte cinci adrese Update
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Andreea Stanaringa
Andreea Stanaringa
Andreea Stănărângă este redactor pe zona de Lifestyle la FANATIK din septembrie 2020, unde a avut debutul propriu-zis în presă. A realizat recenzii pentru Booknation.ro, apoi a contribuit la scrierea articolelor din zona relațiilor internaționale pentru 45north.ro.
Parteneri
Florin Prunea s-a enervat în platou: 'Cine e maimuțoiul ăsta să se ia...
iamsport.ro
Florin Prunea s-a enervat în platou: 'Cine e maimuțoiul ăsta să se ia de mine?! A făcut numai la comandă totul, nu știe pe ce lume trăiește cârnatul ăsta'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!