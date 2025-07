“Românca de vis” i-a dat pe spate pe americani! A plecat de la Steaua și a cucerit SUA

Românca Andreea Drăgoi a început sportul de performanță la Steaua, unde a făcut primii pași în bazinul de înot. A plecat din România și a devenit o vedetă a sportului universitar, dar și un top model de succes.

A reprezentat cu succes Universitatea San Jose

Andreea are doar 22 de ani și a fost supranumită de fani cea mai sexy înotătoare din lume. A reprezentat Universitatea San Jose, din California, și a urcat pe podium la multe concursuri între universități.

Fizicul a ajutat-o pe frumoasa româncă să devină și un model de top. Andreea apare acum în reclame pentru unele dintre cele mai mari branduri din lume. Preferatele ei rămân acțiunile în care prezintă costume de baie.

Ultima ei campanie, devină publică de curând, i-a adus și porecla “românca de vis”. Așa au numit-o fanii de pe rețelele de socializare, unde și-a etalat silueta perfectă în cele mai noi costume de baie, Origin Of Oceans.

S-a apucat de înot la șase ani

Andreea are acum aproape 100.000 de urmăritori pe Instagram. ”De la vârsta de 6 ani muncesc din greu pentru a-mi atinge toate obiectivele și pentru a-mi transforma toate visurile în realitate. Am fost un copil activ, cu multă energie, așa că mama m-a înscris la multe activități, lecții de înot, de modelling, de balet și dans. După mulți ani de antrenamente grele, cu suișuri și coborâșuri, sunt recunoscătoare că nu am renunțat la înot. Asta m-a făcut omul de astăzi. O persoană puternică, ambițioasă, o femeie încrezătoare că poate depăși toate obstacolele pe care le întâlnește”, a declarat Andreea Drăgoi, conform The Sun.

La Universitatea din San Jose, Andreea a urmat cursuri de kinetoterapie, management sportiv și psihologie. A terminat studiile și momentan a decis să rămână în SUA. Cu toate că face bani frumoși din modelling, românca nu renunță la pasiunea sa: înotul.

Americanii i-au comparat faima cu cea a lui David Popovici

Americanii au comparat faima sa în online cu cea a lui David Popovici. dar el a preferat să-și continue studiile și cariera în România.

Înotătorul român a cucerit două medalii de aur și una de bronz, dar a și doborât recordul european în proba de 100 de metri liber.