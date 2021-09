Românca Emma Răducanu e frumusețea care a uimit lumea tenisului! Galerie foto cu campioana de la US Open

Emma Răducanu, născută dintr-un tată român și o mamă chinezoaică, este, cu siguranță, și una dintre jucătoarele de tenis care se fac remarcate și pentru frumusețea exotică cu care a fost înzestrată de mama natură.

Emma Răducanu, frumusețea cu un zâmbet molipsitor

Emma Răducanu pare, și atunci când joacă, că emană o bucurie pe care nu și-o poate ascunde, zâmbetele ei fiind, cu adevărat, molipsitoare în lumea tenisului. Iar zâmbetul ei, dublat de victoria fără set pierdut la US Open, a transformat-o pe exotica româncă într-o adevărată prințesă.

De altfel, după ce a câștigat US Open, Emma Răducanu a fost invitată la unul dintre cele mai importante evenimente mondene ale anului, Met Gala din New York, loc unde, din nou, a impresionat, cu atât mai mult u cât a fist invitată personal de celebra Anne Wintour, cea mai influentă jurnalistă de modă din lume și editorul Vogue.

Ținuta purtată, o rochie Chanel, bicoloră, a făcut ca conform criticilor de modă, de la Met Gala, ținuta ei fiind accesorizată cu diamante de la Tiffany.

Emma Răducanu, steaua de la Met Gala

Presa internațională a elogiat apariția frumoasei Emma Răducanu la Met Gala, unul dintre cele mai importante evenimente de modă din America și, pe lângă laudele aduse ținutei, s-au întrecut în a complimenta pe jucătoarea de tenis.

Mai mult, toată lumea remarca că jucătoarea de tenis cu origini româno-chineze, la două zile după ce a produs surpriza anului în tenis și a câștigat cel mai important turneu de pe continentul american, era, la doua două zile după ce a câștigat US Open, pe covorul roșu de la Met Gala, alături de toate vedetele Americii.

De altfel, pe covorul roșu le-a eclipsat pe alte vedete (și) din tenis, precum Naomi Osaka.

Ba chiar mai mult, după ce , faptul că a fost invitată de Anne Wintour a dat naștere la speculații cu privire la o viitoare colaborare cu ediția din SUA a celebrei reviste.

”A fost o experienţă revelatoare. Nimic nu mă intimidează prea tare. Însă a fost amuzant pentru că eram mai emoţionată când am aşteptat să fiu fotografiată la Met (Gala, n. red.) decât când am intrat pe Ashe (terenul pe care s-a disputat finala US Open, n. red.). Pentru că a fost o experienţă atât de diferită”, a spus

Povestea fascinantă a puștoaicei Emma Răducanu

Așteptând să împlinească 19 ani pe 13 noiembrie, frumoasa câștigătoare a US Open fiind născută dintr-un tată român și o mama originară din China, născută în Canada și crescută în Marea Britanie.

Cu toate acestea, Emma Răducanu nu a ascuns niciodată originile, ea vorbind, cu un accent adorabil, româna și povestind că mai are o bunică care locuiește în București.

”Lucrul l-am învățat de la părinţii mei, ei fiind foarte critici, este să am aşteptări foarte mari de la mine şi standarde ridicate. Cred că acesta este un lucru bun în general, dar poate şi dăunător (…). Cred că am nevoie să îmbunătăţesc acest aspect, să mă mai relaxez. Însă sunt de părere că aceste standarde şi etica de muncă pe care mi le-au insuflat din trecutul lor categoric m-au ajutat pentru că mă solicit la maxim de fiecare dată când intru pe teren. În fiecare zi încerc să maximizez ce am şi să îmi maximizez potenţialul”, a mai spus Emma Răducanu pentru site-ul WTA.